"Resmen Çalmış!": MasterChef'te Şirin'in Tatlısı Başka Bir Şefin Tabağına Çok Benzetildi!
"Resmen Çalmış!": MasterChef'te Şirin'in Tatlısı Başka Bir Şefin Tabağına Çok Benzetildi!
MasterChef Türkiye'nin iki gün önce yayınlanan bölümünde yarışmacı Şirin çikolatadan bir tatlı yaptı. Ancak o tatlının daha sonra başka bir şeften kopyalandığı iddia edildi.
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MasterChef Türkiye'nin Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan çikolata kullanarak bir tabak çıkarmalarını istedi.
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Şirin'in o akşam yaptığı tatlı hem görüntüsü hem de lezzeti ile dikkat çekmişti.👇🏻
Dikkatli bir izleyici o tabağın başkasından kopyalandığını iddia etti. 👇🏻
Masterchef Avusturalya programında bir şefin yaptığı tabağa benzetilen tatlı hakkında sosyal medyada yorumlar yükseldi.
Kimi izleyici Şirin'in tabağı ile diğer şefin yaptığı tabağı hiç birbirine benzetemedi.
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Bazıları ise "Elbette izleyip örnek alacak. Ne sakıncası var ki?" diye yazdı.
"En azından başkasından gördüğünü söyleseydi!" diyenler de oldu.
"Zaten hiç benzetememiş!" de yazdılar.
Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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