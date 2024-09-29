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"Resmen Çalmış!": MasterChef'te Şirin'in Tatlısı Başka Bir Şefin Tabağına Çok Benzetildi!

"Resmen Çalmış!": MasterChef'te Şirin'in Tatlısı Başka Bir Şefin Tabağına Çok Benzetildi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 12:27

MasterChef Türkiye'nin iki gün önce yayınlanan bölümünde yarışmacı Şirin çikolatadan bir tatlı yaptı. Ancak o tatlının daha sonra başka bir şeften kopyalandığı iddia edildi.

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MasterChef Türkiye'nin Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan çikolata kullanarak bir tabak çıkarmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'nin Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan çikolata kullanarak bir tabak çıkarmalarını istedi.

Şirin'in o akşam yaptığı tatlı hem görüntüsü hem de lezzeti ile dikkat çekmişti.👇🏻

Şirin'in o akşam yaptığı tatlı hem görüntüsü hem de lezzeti ile dikkat çekmişti.👇🏻

Dikkatli bir izleyici o tabağın başkasından kopyalandığını iddia etti. 👇🏻

Dikkatli bir izleyici o tabağın başkasından kopyalandığını iddia etti. 👇🏻

Masterchef Avusturalya programında bir şefin yaptığı tabağa benzetilen tatlı hakkında sosyal medyada yorumlar yükseldi.

Masterchef Avusturalya programında bir şefin yaptığı tabağa benzetilen tatlı hakkında sosyal medyada yorumlar yükseldi.
x.com

Kimi izleyici Şirin'in tabağı ile diğer şefin yaptığı tabağı hiç birbirine benzetemedi.

Kimi izleyici Şirin'in tabağı ile diğer şefin yaptığı tabağı hiç birbirine benzetemedi.
twitter.com
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Bazıları ise "Elbette izleyip örnek alacak. Ne sakıncası var ki?" diye yazdı.

Bazıları ise "Elbette izleyip örnek alacak. Ne sakıncası var ki?" diye yazdı.
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"En azından başkasından gördüğünü söyleseydi!" diyenler de oldu.

"En azından başkasından gördüğünü söyleseydi!" diyenler de oldu.
twitter.com

"Zaten hiç benzetememiş!" de yazdılar.

"Zaten hiç benzetememiş!" de yazdılar.
twitter.com

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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