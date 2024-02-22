Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Redmi mi Galaxy mi? Çok Tercih Edilen İki Telefonun Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

etiket Redmi mi Galaxy mi? Çok Tercih Edilen İki Telefonun Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:13

Xiaomi ve Samsung markaları telefon konusunda iddialı markalar. Her iki markanın da telefonları çok sevilerek kullanılıyor. Bu iki markanın en sevilen modelleri olan Redmi Note12 Pro ve Samsung Galaxy A34 modellerini sizin için inceledik. Gelin bu telefonlara yakından bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Xiaomi ve Samsung telefonları sıklıkla karşılaştırılıyor. Redmi Note 12 Pro ve Galaxy A34 telefonlarının özellikleri de birbirine oldukça yakın!

Xiaomi ve Samsung telefonları sıklıkla karşılaştırılıyor. Redmi Note 12 Pro ve Galaxy A34 telefonlarının özellikleri de birbirine oldukça yakın!

Bu iki telefonun özelliklerini ve yorumlarını sizler için içeriğimizde anlattık. 👇

Bu videoda iki telefonun güzel bir karşılaştırması var: Ucuz Telefonlar Kapışıyor: SAMSUNG vs. REDMI (12.500 TL)

İlk olarak Redmi Note 12 Pro'nun özelliklerine bakalım...

İlk olarak Redmi Note 12 Pro'nun özelliklerine bakalım...

Fotoğraf çekmek sizin için önemliyse bu telefon tam size göre olabilir. 108 MP kamerasıyla sizi memnun edecek Redmi Note 12 Pro ile her fotoğraf çekimi profesyonel ayarında. Yakınlaştırıldığında telefonların kötü çekmesi en büyük sorunlardandır. Ama Redmi Note 12 Pro'da böyle bir sorun yok. Ayrıntıları yakalarken kristal netliği sağlıyor.

1 fotoğrafta 108 milyon ayrıntıyı görebileceğiniz Redmi Note 12 Pro ile fotoğraf çekimleri çok daha kaliteli!

1 fotoğrafta 108 milyon ayrıntıyı görebileceğiniz Redmi Note 12 Pro ile fotoğraf çekimleri çok daha kaliteli!

Tek seferde sınırsız hikaye çekebileceğiniz ProCut özelliği çekimleri otomatik olarak beş kompozisyon seçeneğine kırpıyor. Siz hiç uğraşmadan sizin için fotoğrafların ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.

Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraflarınız çok daha güzel oluyor. 120° görüş alanlı kamerası ile tam alanı çekebiliyorsunuz.

Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraflarınız çok daha güzel oluyor. 120° görüş alanlı kamerası ile tam alanı çekebiliyorsunuz.

Film efektli kamerası sayesinde en güzel anlarınıza film atmosferi katmanız mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekranı konusunda da tatmin edici Redmi Note 12 Pro'nun 6,67 inç AMOLED ekranı var. Parlak ışıklı ortamlarda bile net şekilde görmeyi sağlayan güneş ışığı ekranı var. Bu sayede telefonu görememe sorunu ortadan kalkıyor.

Ekranı konusunda da tatmin edici Redmi Note 12 Pro'nun 6,67 inç AMOLED ekranı var. Parlak ışıklı ortamlarda bile net şekilde görmeyi sağlayan güneş ışığı ekranı var. Bu sayede telefonu görememe sorunu ortadan kalkıyor.

Sinema kalitesinde ses deneyimi için ihtiyacınız olan Redmi Note 12 Pro! Dolby Atmos® ve Dolby Vision® özelliklerini bir araya getiren telefon ile eşsiz bir ses ve görüntü deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

120 Hz ultra yüksek yenileme hızı sayesinde oyun oynarken veya medya dosyalarını görüntülerken çok daha akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz.

120 Hz ultra yüksek yenileme hızı sayesinde oyun oynarken veya medya dosyalarını görüntülerken çok daha akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz.

8 çekirdekli işlemci ve güçlü CPU ve GPU ile telefonu kullanmak kolaylaşıyor.

5000 mAh pili sayesinde şarj sorun olmaktan çıkıyor. Tüm gün ihtiyacınızı karşılamak için bu pil size yeter!

Redmi Note 12 Pro'nun teknik özellikleri şunlar:

Redmi Note 12 Pro'nun teknik özellikleri şunlar:

  • Depolama ve RAM: 6 GB+128 GB, 8 GB+128 GB, 8 GB+256 GBLPDDR4X + UFS2.21 TB'ye kadar artırılabilir depolama

  • Boyutlar: 164,20 mm x 76,1 mm x 8,12 mm

  • Ağırlık: 201,8 g

  • İşlemci: Snapdragon® 732G

  • Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED

  • Ana kamera: 108 MP geniş açılı kamera

  • Ön kamera: 16 MP

  • Pil ve Şarj: 5000 mAh

  • Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: Yana monte parmak izi sensörü, Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma

  • NFC

  • Ses: Çift hoparlör Dolby Atmos

  • Sensörler: Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, İvme ölçer, Elektronik pusula, Kızılötesi verici, Jiroskop

Her yönüyle etkileyici bir telefon olan Redmi Note 12 Pro, şık düz çerçeve tasarımına sahip. Bu telefona gelen yorumlar şöyle:

Her yönüyle etkileyici bir telefon olan Redmi Note 12 Pro, şık düz çerçeve tasarımına sahip. Bu telefona gelen yorumlar şöyle:

  • Fiyat performans süper, kesinlikle tavsiye ederim.

  • Iphone XS'ten buna geçtim. Cihazın hiçbir eksiği yok, tonla fazlası var. Kibar, alımlı bir ürün. 67W şarj hariç Note 10 pro ile donanımı aynı diye bazıları söylese de kendini ispatlamış bir modelin iyileştirilmiş versiyonu olması sebebiyle olmadık sürprizlere yer bırakmıyor. Zira bu kadar para verip 2 yıllık bir eski bir ürün almak istemiyordum. Diğer yandan fiyatı çok daha yüksek bile olsa hangi Android telefona baksam webde tuhaf şikayetler görüyor ve bu yüzden ne zamandır Android telefon arıyor; alıp almamak konusunda kararsız kalıyordum. Sonunda arayışım bitti. Sorunsuz, güncel, iyi donanımlı, makul fiyatlı (9500TL kredi kartı kampanyaları dahil) bir ürün bulabildim. LiquidCool'un fiziksel dayanıklığı hakkında endişelenmiyor değilim ama ısınmaması hem konfor hem uzun süreli performans hem de uzun ömür açısından çok iyi olacak diye inanıyorum. Ürünün tek keşke dediğim yanı Android 11 ile gelmesi (henüz güncelleme işine girmedim). Kutuda şeffaf kılıf bile var, 67W şarj aleti, type-c kablo, sim pini de. Arızalı çıkma veya çıkarma riski olan pahalı elektronik ürünleri gönül rahatlığı ile sadece Amazon'dan satın alabiliyorum. Jeff Bezos da olmasa, dünyada fakirler için de güzel şeyler oluyor demek zor. Edit: Telefonun kötü bir yanını buldum: Xiaomi'de MHL donanımı olmadığı için Type-C HDMI kablo (veya kablolu dönüştürücü) kullanarak görüntü aktaramıyor. Kablosuz cast yapabiliyor tabi ki ve kullandığım cihaz da iyi olduğu için film izlerken aktarmada gecikme görmedim ve buna da şaşırdım doğrusu. Ancak uygulama bazlı (kamera/video kullanımı) gecikme yaşıyor.

  • Kamerası iyi, parmak izi okuyucu hassas ve hızlı, ekran yeterli, işlemci yeterli. Batarya daha iyi olabilir, çok uzun gitmiyor.

  • Cihaz tasarım ekranı bataryası ile ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor.Bu fiyat diliminde alınabilecek en iyi cihaz kamerası falan orta segmente göre gayet yerinde, bazı arkadaşlar tutup 30 milyarlık telefondaki kamera performansını bekliyorlar tabii ki o kadar iyi değil ama orta segmente göre gayet başarılı.İşlemci ve oyun performansı da sizi üzmüyor.

Buz Mavisi, Grafit Grisi, Kutup Beyazı ve Yıldız Mavisi seçenekleriyle şık telefonu almak için buraya tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Şimdi sıra Galaxy A34'ün özelliklerini incelemede!

Şimdi sıra Galaxy A34'ün özelliklerini incelemede!

6,6 inçlik ekrana sahip Galaxy A34, şık ve sade tasarımıyla öne çıkıyor. Düz tasarımı ve AMOLED ekranıyla kullananları memnun eden bir model. Gün ışığında bile akıcı ve parlak görünüme sahip Galaxy A34 ile dışarıda bile ekranı net şekilde görebiliyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kamerasıyla öne çıkan modellerden biri olan Galaxy A34 daha çok kamera ile mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.

Kamerasıyla öne çıkan modellerden biri olan Galaxy A34 daha çok kamera ile mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.

  • 13 MP ön kamera

  • 8 MP Ultra geniş kamera

  • 48 MP ana kamera

  • 5 MP makro kamera

Fotoğrafları kusursuzlaştırmaya yarayan yapay zeka destekli telefonla artık kötü fotoğrafınız olmayacak.

Fotoğrafları kusursuzlaştırmaya yarayan yapay zeka destekli telefonla artık kötü fotoğrafınız olmayacak.

Fotoğraflarınızın çözünürlüğünü artırırken bulanıklıkları ve kumlanmaları azaltan yapay zeka desteği ile mükemmel fotoğraflara sahip olacaksınız. Nesne silici özelliği sayesinde fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri hemen silebiliyorsunuz.

8 çekirdekli işlemcisi ile yüksek performansa sahip A34 ile ister çalışın ister oyun oynayın.

8 çekirdekli işlemcisi ile yüksek performansa sahip A34 ile ister çalışın ister oyun oynayın.

120 Hz'e varan yenileme hızı olan telefon farklı depolama seçenekleri bulunuyor. Depolama yeterli olmazsa 1TB'a kadar MicroSD kart ile artırmak da mümkün.

Şarjı da sizi üzmeyecek Galaxy A34, 2 günden fazla dayanabiliyor. 5.000 mAh pili ile uzun saatler kullanmak mümkün oluyor.

Hantal ve ağır telefonlardan yorulduysanız A34, sade hatlarıyla şıklığını konuşturuyor.

Hantal ve ağır telefonlardan yorulduysanız A34, sade hatlarıyla şıklığını konuşturuyor.

Limon Yeşili, Gümüş, Menekşe ve Grafit renkleriyle öne çıkan Galaxy A34 performansı şıklık ve sadelikle birleştiriyor.

Galaxy A34 özellikleri böyle. Şimdi kullanıcılar ne diyor ona da bir bakalım...

Galaxy A34 özellikleri böyle. Şimdi kullanıcılar ne diyor ona da bir bakalım...

  • A34'e iPhone 6s Plus'dan geçiş yaptım. Bu telefonu tercih etmemdeki en büyük etken TSMC üretimi Dimensity 1080 işlemcisi oldu. Telefonla ilk günüm, full şarj ile 4 saat Pubg Mobile oynadım %34 daha şarjım vardı. Ciddi bir ısınmayla karşılaşmadım. Pil ve İşlemci performansını çok sevdim. Dizel araba gibi az yakıp çok kaçıyor. A34'den önce Samsung M23 ve Poco F5 satın almıştım. M23'ü ilk aldığım gün beklediğim işlemci performansı ve kamera kalitesini bulamamıştım. Ekranı da bi o kadar dandikti. Telefonu aldığım hafta hemen geri iade edip 6s Plus'la yola devam etme kararı almıştım. 5 Ay sonra Poco F5 çıkmıştı onu satın almıştım. Tasarımı ve işlemcisi benim çok hoşuma gitmişti. Onu da 6 ay kadar kullandım. Tam bir saf güçtü ama iphone 6s Plus ile kamerasını kıyaslayınca yine tatmin değildim. F5'i de satıp, yine iphone 6s Plus'a geri geçtim.iPhone'dan her manada çok memnundum. Değişmek istememdeki tek neden 60 FPS de pubg oynayabilmekti. 1.5 Ay iphone ile idare ederken, detaylı araştırmalarım sonucu en mantıklı f/p modelin Samsung A34 olduğunu gördüm. Bu telefon nihayet içime sinen bir model oldu. İphone kullanıcılarını kolay kolay android bir modelde mutlu edemezsiniz ama M23 ve F5 macerasından sonra A34'ün kamerası içime sindi nihayet, Samsung A73 modelinden daha kaliteli bir sensör kullanmışlar. Zamanında A73'ü Snapdragon 778G işlemcisine rağmen eleyip, sırf bu kamera sensörü yüzünden Poco F5 almıştım. Madem aynı parayı vericem Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili daha güçlü telefon alırım mantığıyla hareket etmiştim. Yazım biraz uzun oldu ama belki benim gibi arafta kalan birilerine yol gösterir. Uzun lafın kısası A34 olmuş arkadaşlar. Almayı düşünen varsa hiç tereddüt etmesin. Telefonda tek eleştireceğim nokta biraz daha ince olabilirdi. Diğer iki cihazıma göre kalın buldum. Amazon'dan satın aldım. İnternet ortamında her satıcıyı tercih etmiyorum. Üç kuruş fazla olsun Amazon kalitesi olsun.

  • A34 hızlı bir şekilde geldi, Amazon farkı. Telefonun ekranı, hızı, tasarımı gerçekten çok güzel. Gümüş renk çok hoş. Pili de gayet iyi, rahatlıkla günü çıkarıyor. Yine amazondan 25w şarj aldım, hızlıca sarj ediyor. Kameraları fiyat bandına göre iyi iş çıkarıyor.

  • Cihazı kızım icin aldım. Rengi vs gayet hoş bir cihaz. Elektronik ürünleri satıcısı Amazonun kendisi ise alıyorum. Tüm elektronik cihazları Amazondan aldım. Ulaştırması, bir probleme yaklaşımı her şeyi bence çok iyi. Cihaz ise orta seviye bir telefon. Günlük rutin işlerde, oyunlarda veya uygulamalarda şimdilik iyi. Yazılım desteğiyle ne kadar bu seviyede tutacağı Samsunga bağlı.

Bu telefonu hemen almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?