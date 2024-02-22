Redmi mi Galaxy mi? Çok Tercih Edilen İki Telefonun Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları
Redmi mi Galaxy mi? Çok Tercih Edilen İki Telefonun Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları
Xiaomi ve Samsung markaları telefon konusunda iddialı markalar. Her iki markanın da telefonları çok sevilerek kullanılıyor. Bu iki markanın en sevilen modelleri olan Redmi Note12 Pro ve Samsung Galaxy A34 modellerini sizin için inceledik. Gelin bu telefonlara yakından bakalım...
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Xiaomi ve Samsung telefonları sıklıkla karşılaştırılıyor. Redmi Note 12 Pro ve Galaxy A34 telefonlarının özellikleri de birbirine oldukça yakın!
Bu videoda iki telefonun güzel bir karşılaştırması var: Ucuz Telefonlar Kapışıyor: SAMSUNG vs. REDMI (12.500 TL)
İlk olarak Redmi Note 12 Pro'nun özelliklerine bakalım...
1 fotoğrafta 108 milyon ayrıntıyı görebileceğiniz Redmi Note 12 Pro ile fotoğraf çekimleri çok daha kaliteli!
Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraflarınız çok daha güzel oluyor. 120° görüş alanlı kamerası ile tam alanı çekebiliyorsunuz.
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Ekranı konusunda da tatmin edici Redmi Note 12 Pro'nun 6,67 inç AMOLED ekranı var. Parlak ışıklı ortamlarda bile net şekilde görmeyi sağlayan güneş ışığı ekranı var. Bu sayede telefonu görememe sorunu ortadan kalkıyor.
120 Hz ultra yüksek yenileme hızı sayesinde oyun oynarken veya medya dosyalarını görüntülerken çok daha akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz.
Redmi Note 12 Pro'nun teknik özellikleri şunlar:
Her yönüyle etkileyici bir telefon olan Redmi Note 12 Pro, şık düz çerçeve tasarımına sahip. Bu telefona gelen yorumlar şöyle:
Şimdi sıra Galaxy A34'ün özelliklerini incelemede!
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Kamerasıyla öne çıkan modellerden biri olan Galaxy A34 daha çok kamera ile mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.
Fotoğrafları kusursuzlaştırmaya yarayan yapay zeka destekli telefonla artık kötü fotoğrafınız olmayacak.
8 çekirdekli işlemcisi ile yüksek performansa sahip A34 ile ister çalışın ister oyun oynayın.
Hantal ve ağır telefonlardan yorulduysanız A34, sade hatlarıyla şıklığını konuşturuyor.
Galaxy A34 özellikleri böyle. Şimdi kullanıcılar ne diyor ona da bir bakalım...
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