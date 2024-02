Redmi mi Galaxy mi? Çok Tercih Edilen İki Telefonun Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

A34'e iPhone 6s Plus'dan geçiş yaptım. Bu telefonu tercih etmemdeki en büyük etken TSMC üretimi Dimensity 1080 işlemcisi oldu. Telefonla ilk günüm, full şarj ile 4 saat Pubg Mobile oynadım %34 daha şarjım vardı. Ciddi bir ısınmayla karşılaşmadım. Pil ve İşlemci performansını çok sevdim. Dizel araba gibi az yakıp çok kaçıyor. A34'den önce Samsung M23 ve Poco F5 satın almıştım. M23'ü ilk aldığım gün beklediğim işlemci performansı ve kamera kalitesini bulamamıştım. Ekranı da bi o kadar dandikti. Telefonu aldığım hafta hemen geri iade edip 6s Plus'la yola devam etme kararı almıştım. 5 Ay sonra Poco F5 çıkmıştı onu satın almıştım. Tasarımı ve işlemcisi benim çok hoşuma gitmişti. Onu da 6 ay kadar kullandım. Tam bir saf güçtü ama iphone 6s Plus ile kamerasını kıyaslayınca yine tatmin değildim. F5'i de satıp, yine iphone 6s Plus'a geri geçtim.iPhone'dan her manada çok memnundum. Değişmek istememdeki tek neden 60 FPS de pubg oynayabilmekti. 1.5 Ay iphone ile idare ederken, detaylı araştırmalarım sonucu en mantıklı f/p modelin Samsung A34 olduğunu gördüm. Bu telefon nihayet içime sinen bir model oldu. İphone kullanıcılarını kolay kolay android bir modelde mutlu edemezsiniz ama M23 ve F5 macerasından sonra A34'ün kamerası içime sindi nihayet, Samsung A73 modelinden daha kaliteli bir sensör kullanmışlar. Zamanında A73'ü Snapdragon 778G işlemcisine rağmen eleyip, sırf bu kamera sensörü yüzünden Poco F5 almıştım. Madem aynı parayı vericem Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili daha güçlü telefon alırım mantığıyla hareket etmiştim. Yazım biraz uzun oldu ama belki benim gibi arafta kalan birilerine yol gösterir. Uzun lafın kısası A34 olmuş arkadaşlar. Almayı düşünen varsa hiç tereddüt etmesin. Telefonda tek eleştireceğim nokta biraz daha ince olabilirdi. Diğer iki cihazıma göre kalın buldum. Amazon'dan satın aldım. İnternet ortamında her satıcıyı tercih etmiyorum. Üç kuruş fazla olsun Amazon kalitesi olsun.