Rasim Ozan Kütahyalı, Bahçeli'nin Açıklamalarını Değerlendirdi: Öcalan Ev Hapsine Geçecek
Rasim Ozan Kütahyalı, Bahçeli'nin Açıklamalarını Değerlendirdi: Öcalan Ev Hapsine Geçecek
Rasim Ozan Kütahyalı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Kütahyalı, Bahçeli'nin açıklamalarını devrimci bulurken Öcalan'a da ev hapsinin gündemde olduğunu aktardı.
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Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı sonrasında gündem çalkalanıyor. Bahçeli'nin açıklamalarına son olarak Rasim Ozan Kütahyalı da değindi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrı gündemdeki yerini korurken, iktidara yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, bu konuda dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Rasim Ozan Kütahyalı, "Abdullah Öcalan, İmralı'da bavullarını toplamaya başladı" dedi. Kütahyalı, "Ankara'da özel güvenlikli bir hapishaneye gelmelidir" açıklaması yaptı.
Rasim Ozan, "Devlet Bahçeli devrimci bir çıkış yapmıştır. Türk siyasi tarihinin en büyük liderlerinden olduğunu kanıtlamıştır. Türk siyaseti yeni bir döneme geçmiştir" dedi.
Kütahyalı, "Öcalan gelecek DEM Parti grubunda konuşacak, silahları ve terörü lağvettiğini açıklayacak sonra Ankara'daki özel güvenlikli ev hapsine geçecek" açıklaması yaptı.
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Terörün bu açıklamayla bitmenin eşiğine geldiğini söyleyen Kütahyalı, "Bahçeli çok önemli bir iş yaptı. Herkes bu süreci desteklemeli" dedi.
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