Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer'den Aileleri Hakkında Ortaya Atılan Yasak Aşk İddialarına Sert Cevap!

Araz, 'Bu tip etkileşim amaçlı ütopik haberleri aslında pek önemsemiyorum, sadece bize yazılanlara değil tanıdığım/tanımadığım tüm insanlara yazılanlara da açıkçası hiç biat etmiyorum. Toplumsal yürümemizin getirisi çıtır çerez tüketilen içerikler. Ama asıl inanamadığım şey bizim kendi aramızda gülüp geçtiğimiz bu deli saçması akıl tutulması senaryolara inanan canım ülkemin insanları.

Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal bir karı kocayız, sizin kadar tartısın, sizin kadar gülüyoruz.

Cevap vermeyip susunca 40 akıllı, bir delinin attığı taşı işte böyle çıkartamıyor. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi? 3-5 inanan bulunca da etkileşimin hadsizliğinin seviyesi de artıyor. Biraz akıl fikir diliyorum belli ki bu sayfada çok ihtiyaç var. - İçeriden bir tanıdık'

diyerek video sahibine had bildirdi.