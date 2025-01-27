Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer'den Aileleri Hakkında Ortaya Atılan Yasak Aşk İddialarına Sert Cevap!
Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer'den Aileleri Hakkında Ortaya Atılan Yasak Aşk İddialarına Sert Cevap!
Geçtiğimiz saatlerde @omeraydinlive isimli içerik üreticisi Instagram hesabından influencer Nur Bilen Yavuzer ve Rachel Araz hakkında ailelerinin başrolde olduğu inanılmaz iddialar ortaya attı.
Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi ile Nur Bilen Yavuzer'in eşi Reha Yavuzer'in senelerdir birlikte olduğunu ve bir aşk yaşadığını iddia eden @omeraydinlive'ın konuyu ele aldığı videosu Instagram tarafından kaldırıldı.
Fakat Rachel Araz da Nur Bilen Yavuzer de aileleri hakkındaki bu olay iddialara sessiz kalmamayı tercih etti. Gelin, ortalık nasıl karışmış ve açıklamalar ne yönde olmuş beraber görelim.
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Son yıllarda influencer'lık bir meslek haline dönüştü ve keşfetimize düşen birçok isim var biliyorsunuz. Bunlardan biri kuşkusuz Rachel Araz. Ülkede kimseciklerde görmediğimiz tasarım çantaları, kendine has kombinleri ve katıldığı davetlerle dikkat çeken Araz, aynı zamanda evli mutlu ve çocuklu da.
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Influencer'lık ve fenomenlik denildiğinde akla gelen bir diğer isim de Nur Bilen Yavuzer. ‘Beauty Omelette’ markasının sahibi olan güzellik koçu Nur Bilen Yavuzer, estetik/güzellik ve moda yazıları yazıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm gözleri üzerine toplamayı başarıyor. Tıpkı arkadaşı Rachel Araz gibi o da evli mutlu ve çocuklu.
Kısa bir özetle aile hayatlarını da toparlayalım. Rachel Araz, Santa Farma İlaç Sanayi sahibi Sami Kiresepiile 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Galia, Lionel ve Isabella adında üç çocuğu var.
Nur Bilen Yavuzer de ünlü estetik cerrah Reha Yavuzer'le 12 yıldır evli. 2017'de doğan Deniz Kemal adında da bir oğulları var.
Şimdi geliyoruz olayın patlak verdiği yere. Duyan herkese şok geçirtecek bir iddia fakat @omeraydinlive isimli içerik üreticisi geçtiğimiz saatlerde sonradan Instagram'ın sildiği bir video paylaştı ve akla hayale zor sığacak söylemlerde bulundu.
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Nur Bilen Yavuzer ve Rachel Araz'ın eşleri Sami Kiresepi ile Reha Yavuzer'in yıllardır beraber olduğunu ve bir aşk yaşadığını iddia etti. Rachel Araz'ın malikanesinde doğan üçüncü çocuğun da iddiaları yalanlamak için dünyaya geldiğini söyleyerek, Reha Yavuzer'in daha önce de bu tarz iddialarla konuşulduğunu belirtti.
Çirkin iddialar sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. Konuya dair ilk açıklama Rachel Araz'dan geldi.
Nur Bilen Yavuzer de susmamayı tercih etti. Araz'a göre daha ılıman bir açıklama yapan Yavuzer;
Belirttiğimiz üzere video kaldırıldı fakat @yorum.ifsa'nın haberi sağ olsun sizler için şöyle bırakalım...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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