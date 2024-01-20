Psikolog Esra Ezmeci'nin Sır Gibi Sakladığı İlişkisi Ortaya Çıktı
Psikolog Esra Ezmeci'nin Sır Gibi Sakladığı İlişkisi Ortaya Çıktı
Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile kendisinden oldukça sık söz ettiren klinik psikolog Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı ilişkisi ortaya çıktı.
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com
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Beyaz TV'de 'Sil Baştan' programıyla tanıdığımız klinik psikolog Esra Ezmeci'nin aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan ve yanıtlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında.
Ezmeci'nin gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi, çiftin Instagram paylaşımlarında sonra ortaya çıktı.
Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisinin iş insanı Servet Şerefoğlu olduğu ortaya çıktı.
Servet Şerefoğlu Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.
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