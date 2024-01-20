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Psikolog Esra Ezmeci'nin Sır Gibi Sakladığı İlişkisi Ortaya Çıktı

Psikolog Esra Ezmeci'nin Sır Gibi Sakladığı İlişkisi Ortaya Çıktı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 11:52

Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile kendisinden oldukça sık söz ettiren klinik psikolog Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı ilişkisi ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com

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Beyaz TV'de 'Sil Baştan' programıyla tanıdığımız klinik psikolog Esra Ezmeci'nin aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Beyaz TV'de 'Sil Baştan' programıyla tanıdığımız klinik psikolog Esra Ezmeci'nin aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan ve yanıtlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında.

Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden gelen soruları yanıtlayan ve yanıtlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında.

Esra Ezmeci'ye gelen bazı sorular👇

Ezmeci'nin gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi, çiftin Instagram paylaşımlarında sonra ortaya çıktı.

Ezmeci'nin gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi, çiftin Instagram paylaşımlarında sonra ortaya çıktı.

Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisinin iş insanı Servet Şerefoğlu olduğu ortaya çıktı.

Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisinin iş insanı Servet Şerefoğlu olduğu ortaya çıktı.

Servet Şerefoğlu Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.

Servet Şerefoğlu Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.

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