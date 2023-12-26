Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu
Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu
Fox TV'de ilk bölümüyle ilgi çeken Kızıl Goncalar dizisi yakın tarihin dokunulmayan konularına temas etmesi ve içinde bulunduğumuz dönemde de görülen bazı yapıları anlatmasıyla ilgi çekiyor. Son bölümünde de kız çocuklarının eğitimine yönelik 'önerme' uç kesimlerin kendileriyle yüzleşmesine yönelik olunca Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da yorumuna neden oldu.
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Kızıl Goncalar, Özgü Namal ve Özcan Deniz'i yıllar sonra ekranlara döndürmesiyle olduğu kadar cesur senaryosuyla da ilgi çekiyor.
Gelelim dizinin konusu ve olay olan sahnesine. Dizide iki ayrı ailede büyüyen iki kardeşin konu alınmasında ikizlerden birinin matematik dehası olduğu görülüyor.
Önermenin ana mantığı: "Olan hep kız çocuklarına oluyor."
Kız çocukları ve eğitim hayatı söz konu olunca iki uçtaki görüşün birbirinden farkının kalmadığının anlatıldığı mantık önermesi sahnesini buradan da izleyebilirsiniz.
Özgür Demirtaş da sosyal medyada tüm şimşekleri üzerine çeken bu sahneyi müthiş buluyor ve tartışmaların odağına yerleşene dizinin devam etmesini destekliyor.
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Önermenin sonunda birbirinden farkı olmadığı anlaşılan çekişmeli tarafların feda ettiklerinin hep kız çocukları olması,
Herkesi çok etkilerken sorgulanması gerekenlerin halen aynı şekilde hayatımızda yer aldığı da dizide vurgulanıyor.
İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar.
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Siz bu sahneye ve önermeye ne dersiniz?
Bu yüzyılda eşit, özgür ve inandığı şekilde her kız çocuğunun hayatını yaşamasının tartışılması,
Sizce de birçok alanda engel değil mi?
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