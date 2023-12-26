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Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu

Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.12.2023 - 09:46 Son Güncelleme: 26.12.2023 - 09:50

Fox TV'de ilk bölümüyle ilgi çeken Kızıl Goncalar dizisi yakın tarihin dokunulmayan konularına temas etmesi ve içinde bulunduğumuz dönemde de görülen bazı yapıları anlatmasıyla ilgi çekiyor. Son bölümünde de kız çocuklarının eğitimine yönelik 'önerme' uç kesimlerin kendileriyle yüzleşmesine yönelik olunca Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da yorumuna neden oldu.

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Kızıl Goncalar, Özgü Namal ve Özcan Deniz'i yıllar sonra ekranlara döndürmesiyle olduğu kadar cesur senaryosuyla da ilgi çekiyor.

Kızıl Goncalar, Özgü Namal ve Özcan Deniz'i yıllar sonra ekranlara döndürmesiyle olduğu kadar cesur senaryosuyla da ilgi çekiyor.

Yakın tarihin önemli konularına temas eden dizi, birbirinden habersiz kesimleri de bir araya getirmesiyle önemli bir toplumsal örgü yaratıyor.

Dizinin cesur senaryosu bazı kesimleri rahatsız etmiş göründü. Daha ilk bölümünün ardından teknik olarak bazı sorunlar yaşanmaya başlandığı haberleri yayıldı.

Gelelim dizinin konusu ve olay olan sahnesine. Dizide iki ayrı ailede büyüyen iki kardeşin konu alınmasında ikizlerden birinin matematik dehası olduğu görülüyor.

Gelelim dizinin konusu ve olay olan sahnesine. Dizide iki ayrı ailede büyüyen iki kardeşin konu alınmasında ikizlerden birinin matematik dehası olduğu görülüyor.

İki aile de kendi içinde doğrularıyla yaşamaya çalışsa da ikisi de kendi dünyalarında ne kadar 'muhafazakar' olduğunun pek farkında değil gibi görünüyor. Bunu da matematik dehası olan başörtülü kız çocuğu, muhteşem bir önermeyle yüzlerine vuruyor.

Önermenin ana mantığı: "Olan hep kız çocuklarına oluyor."

Önermenin ana mantığı: "Olan hep kız çocuklarına oluyor."

Eğitim konusunda özellikle farklı tarihlerde yaşananlar dikkate alındığında, kız çocuklarını yaşadığı sorunlar ve ilk feda edilen dezavantajlı grup haline gelmeleri bazı zihniyetlerin birbirlerine karşı olan çekişmelerinde birbirlerinden hiç farklı olmadığını gösteriyor.

İşte Kızıl Goncalar dizisindeki kız çocuklarının eğitim hayatına yönelik tokat gibi çarpan sahne ve sosyal medya tepkileri.

Kız çocukları ve eğitim hayatı söz konu olunca iki uçtaki görüşün birbirinden farkının kalmadığının anlatıldığı mantık önermesi sahnesini buradan da izleyebilirsiniz.

Özgür Demirtaş da sosyal medyada tüm şimşekleri üzerine çeken bu sahneyi müthiş buluyor ve tartışmaların odağına yerleşene dizinin devam etmesini destekliyor.

Özgür Demirtaş da sosyal medyada tüm şimşekleri üzerine çeken bu sahneyi müthiş buluyor ve tartışmaların odağına yerleşene dizinin devam etmesini destekliyor.
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Önermenin sonunda birbirinden farkı olmadığı anlaşılan çekişmeli tarafların feda ettiklerinin hep kız çocukları olması,

Önermenin sonunda birbirinden farkı olmadığı anlaşılan çekişmeli tarafların feda ettiklerinin hep kız çocukları olması,
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Herkesi çok etkilerken sorgulanması gerekenlerin halen aynı şekilde hayatımızda yer aldığı da dizide vurgulanıyor.

Herkesi çok etkilerken sorgulanması gerekenlerin halen aynı şekilde hayatımızda yer aldığı da dizide vurgulanıyor.
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İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar.

İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımına gelen yorumlar.
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Siz bu sahneye ve önermeye ne dersiniz?

Siz bu sahneye ve önermeye ne dersiniz?
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Bu yüzyılda eşit, özgür ve inandığı şekilde her kız çocuğunun hayatını yaşamasının tartışılması,

Bu yüzyılda eşit, özgür ve inandığı şekilde her kız çocuğunun hayatını yaşamasının tartışılması,
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Sizce de birçok alanda engel değil mi?

Sizce de birçok alanda engel değil mi?
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