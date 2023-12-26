Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar Dizisindeki Kız Çocukların Eğitimine Yorumu Gündem Oldu

İki aile de kendi içinde doğrularıyla yaşamaya çalışsa da ikisi de kendi dünyalarında ne kadar 'muhafazakar' olduğunun pek farkında değil gibi görünüyor. Bunu da matematik dehası olan başörtülü kız çocuğu, muhteşem bir önermeyle yüzlerine vuruyor.