Öve Öve Bitirememiş: Hürriyet Eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'dan Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül'e

Munyar, kaleme aldığı köşesinde otelin geçmişine ve nasıl kurulduğuna değinmiş, Ergül'ün otelinde kendisini nasıl ağırladığını anlatmıştı.

Artan yemeklerle ayıların beslendiğini söyleyen Munyar, yolları ise Ergül'ün kendi imkanlarıyla açtığını belirtmişti.

Munyar, 20 kilometrelik yolun kendi araçlarıyla açıldığını öğrenince 'Masraflı olmuyor mu?' sorusunu sormuş Ergül ise bu soruya, 'Özellikle bu yıl çok masraflı oldu. Ancak, yolumuzun bir gün bile kapalı kalmasına tahammülümüz yok. O yüzden bu duruma katlanıyoruz.' yanıtını vermişti.