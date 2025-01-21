Öve Öve Bitirememiş: Hürriyet Eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'dan Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül'e
Öve Öve Bitirememiş: Hürriyet Eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'dan Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül'e
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde facia yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yangın ancak 10 saat sonunda söndürüldü. 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm gözler otelin sahibine çevrildi. Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı.
Vahap Munyar'ın 2012'de Grand Kartal Oteli'yle ilgili yazdığı bir yazı da ortaya çıktı.
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.
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13 katlı binada çıkan yangın ancak 10 saat sonunda söndürüldü. Otelle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Acı olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı.
"Artan yemeklerle ayıları besliyorlar."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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