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Öve Öve Bitirememiş: Hürriyet Eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'dan Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül'e

Öve Öve Bitirememiş: Hürriyet Eski Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'dan Yanan Otelin Sahibi Halit Ergül'e

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:08

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde facia yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yangın ancak 10 saat sonunda söndürüldü. 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında tüm gözler otelin sahibine çevrildi. Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı. 

Vahap Munyar'ın 2012'de Grand Kartal Oteli'yle ilgili yazdığı bir yazı da ortaya çıktı.

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken son sayı 66'ya ulaştı. Ahşap otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

13 katlı binada çıkan yangın ancak 10 saat sonunda söndürüldü. Otelle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

13 katlı binada çıkan yangın ancak 10 saat sonunda söndürüldü. Otelle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bölgenin en köklü oteli olan Grand Kartal Otel'de çalışanlardan bir kişi, otelin yangın merdivenleri olmadığını iddia etti. Ayrıca yakın çevrede itfaiye olmayışı da dikkatlerden kaçmadı.

Acı olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı.

Acı olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibinin Halit Ergül olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlar Grand Kartal Otel'in sahibinin kim olduğunu araştırırken ilginç bir detay ortaya çıktı. 

Yıllar önce, Hürriyet Yazarı Vahap Munyar hem oteli hem de otelin sahibi Halit Ergül'ü öven satırlar kaleme almıştı.

"Artan yemeklerle ayıları besliyorlar."

"Artan yemeklerle ayıları besliyorlar."

Munyar, kaleme aldığı köşesinde  otelin geçmişine ve nasıl kurulduğuna değinmiş, Ergül'ün otelinde kendisini nasıl ağırladığını anlatmıştı.

Artan yemeklerle ayıların beslendiğini söyleyen Munyar, yolları ise Ergül'ün kendi imkanlarıyla açtığını belirtmişti.

Munyar, 20 kilometrelik yolun kendi araçlarıyla açıldığını öğrenince 'Masraflı olmuyor mu?' sorusunu sormuş Ergül ise bu soruya, 'Özellikle bu yıl çok masraflı oldu. Ancak, yolumuzun bir gün bile kapalı kalmasına tahammülümüz yok. O yüzden bu duruma katlanıyoruz.' yanıtını vermişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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