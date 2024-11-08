Ortak Türk Alfabesindeki Yeni Harfler Nasıl Kullanılacak?
Ortak Türk Alfabesindeki Yeni Harfler Nasıl Kullanılacak?
Dünyadaki Türk devletleri Latin alfabesinden Kiril alfabesine farklı alfabeler kullanıyordu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışması sonucu ortak bir alfabe oluşturuldu. Temelleri 1926 yılında Bakü'de atılan bu alfabenin amacı devletler arasındaki dil uyumunu yükseltip kültürel bağları güçlendirmek. Ancak bu ortak alfabede 29 harflik alfabemizin dışında 5 yeni harf var. Gelin onları inceleyelim.
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Türk Devletleri Teşkilatı ortak alfabe kullanımına geçeceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeyi yeni bir adım olarak belirtti.
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Bu ortak alfabede ise 29 harfli alfabemize ek olarak yeni 5 harf bulunuyor. Toplam 34 harf oluyor. Bunlardan Q ve X'e yabancı dillerden aşina olsak da çok fazla görmediğimiz harfler de var.
Ə, ə
X, x
Q, q
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Ññ
Ū ū
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