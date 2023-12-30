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Onları Hiç Böyle Görmediniz: Kel Kıvanç Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu'ndan Kaşları Seyrelen Mert Ramazan Demir'e!

Onları Hiç Böyle Görmediniz: Kel Kıvanç Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu'ndan Kaşları Seyrelen Mert Ramazan Demir'e!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.12.2023 - 23:05

TikTok'ta @vayaivay adlı kullanıcının yapay zekayla kelleştirip tıraş ettiği ünlüler sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoyculuk malzemesi çıkardı! Detaylar 👇

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Artık yapay zeka sağ olsun, acabalarımızın hepsine bir yanıt bulabiliyor. Hayal ettiklerimizi direkt gerçekmiş gibi hayata geçirebiliyoruz!

Artık yapay zeka sağ olsun, acabalarımızın hepsine bir yanıt bulabiliyor. Hayal ettiklerimizi direkt gerçekmiş gibi hayata geçirebiliyoruz!

Son zamanlarda ünlü isimler, diziler ve filmler kullanılarak yapılan yapay zeka projeler epey ilgi çekiyor biliyorsunuz. Teknolojinin asla gerçekleşmeyecek ama gerçekleşse nasıl olurdu diye düşündüğümüz her şeyi yeniden masaya yatırmamıza izin verdiği bir veli nimet bu AI işi!

Hatta belki denk gelmişsinizdir, bizim de yapay zekayla çokça başarılı denememiz olmuştu! 👇

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Geçtiğimiz saatlerde de TikTok'taki @vayaivay adlı yapay zeka içeriği üreten kullanıcının oluşturduğu fotoğraflar gündemin ortasına bomba gibi düştü!

Geçtiğimiz saatlerde de TikTok'taki @vayaivay adlı yapay zeka içeriği üreten kullanıcının oluşturduğu fotoğraflar gündemin ortasına bomba gibi düştü!

Yakışıklılığıyla meşhur Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kelleştiren kullanıcı 👇

Yakışıklılığıyla meşhur Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kelleştiren kullanıcı 👇

Mert Ramazan Demir'in imza kaşlarını seyreltti 👇

Mert Ramazan Demir'in imza kaşlarını seyreltti 👇

Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş'ın da bıyıklarını kesti! 👇

Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş'ın da bıyıklarını kesti! 👇
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Kıvanç Tatlıtuğ Tolga Karel'e, Kenan İmirzalıoğlu Mehmet Şef'e, Mert Ramazan Demir de Edis'e benzetildi. Erkan Baş'ın başına neden böyle bir şey geldiği sorgulandı 😂

Kıvanç Tatlıtuğ Tolga Karel'e, Kenan İmirzalıoğlu Mehmet Şef'e, Mert Ramazan Demir de Edis'e benzetildi. Erkan Baş'ın başına neden böyle bir şey geldiği sorgulandı 😂

1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇

1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇

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13. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

13. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Stgmt

Neden Suudi Arabistan'la bağlantalı tüm haberlerin yorumları kapalı?

s.rtc

Kıvanç kobra murata dönmüş 🤣🤣

Ece Özge Çetin

onedio hayırdır götün mü tutuştu onedio? ya da tamam biz yeterince kazandık takipçiler de programı silsin zaten hamlesi mi bu yorum kepazeliği?

Maximilian Wagner

Örgütlenip hesapları komple kapatalım onları istiyorlar demekki