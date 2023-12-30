Onları Hiç Böyle Görmediniz: Kel Kıvanç Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu'ndan Kaşları Seyrelen Mert Ramazan Demir'e!

Son zamanlarda ünlü isimler, diziler ve filmler kullanılarak yapılan yapay zeka projeler epey ilgi çekiyor biliyorsunuz. Teknolojinin asla gerçekleşmeyecek ama gerçekleşse nasıl olurdu diye düşündüğümüz her şeyi yeniden masaya yatırmamıza izin verdiği bir veli nimet bu AI işi!