Onedio "Ne Seneydi Be" Ödülleri Gururla Sunar! 2025'in Enlerini Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
03.12.2025 - 11:40

2025 yılını geride bırakırken, ister istemez yeni bir başlangıcın heyecanı da içimizi kaplıyor. Her geçen yıl umutlarımızın azaldığını düşünsek bile, yeni yıl demek yeni kararlar ve yeni başlangıçlar demektir. 2026’ya adım adım yaklaşırken gelin, 2025’e birlikte yakından bakalım. Bu yılın başında hepimizi derinden sarsan acı bir olayla karşılaştık. Birçok ihmalin sonucu olarak yaşanan Bolu otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybettik. Milli yasla yılı açtığımız için yılın devamı da biraz tedirgin ediciydi. 2025, siyasi gelişmelerin oldukça yoğun olduğu bir yıl olarak hafızalara kazındı. İBB Başkanının tutuklanması, pek çok gazeteci ve menajerin tutuklu yargılanması, diploma iptalleri, protestolar ve boykotlarla birlikte ülke gündemi neredeyse hiç durulmadı. Tabii yine bize umutlandıran haberler de olmadı değil. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya ikincisi oldu. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise Avrupa ikincisi oldu. Ülkemizi gururlandıran bu adımlar birlik ve beraberliğimizi canlandırdı. Deprem gerçeğini bir kez daha sık sık hatırladığımız bir yıl oldu. Ülkemizin birçok farklı noktasında ardı ardına yaşanan sarsıntılar ‘deprem ülkesi’ olduğumuzu yeniden gösterdi. Küfürbaz Grok'ta bu yıldan nasibi alarak bir süre ülkemizde erişim engeliyle karşılaştı. Gözümüzü açtığımız her günde başka bir olayla karşılaştığımızı varsayarsak acısıyla tatlısıyla bir yılı daha bitirdik. Bazı diziler reyting rekorları kırarken bazıları beklenmedik şekilde erken final yaptı. Oyuncular arasındaki tartışmalar, yıllar sonra tekrar alevlenen set gerilimleri, ayrılıklar, barışmalar ve aldatma skandalları derken konuşacak çok fazla konu birikti.

2025 yılını sevgiyle uğurlarken biraz gündemden uzaklaşmak ve yıla uzaktan bir bakış atmak için size kapsamlı bir anket hazırladık. Dizilerden filmlere, şarkılardan programlara kadar her şey bu anketin içinde sizlerin oylarınızı bekliyor. Dilerseniz 2025 yılını Onedio okuyucularımız için hazırladığımız anketimizle kapatalım!

2025'in en iyilerini değerli Onedio okuyucuları seçiyor!🥳

1. En İyi Televizyon Dizisi

2. En İyi Kadın Oyuncu

3. En İyi Erkek Oyuncu

4. En İyi Çocuk Oyuncu

5. En Çok Yakışan Dizi Çifti

6. En İyi İnternet Dizisi

7. Yılın En İyi Yabancı Dizisi

8. Yılın En İyi Yerli Filmi

9. Yılın En İyi Yabancı Filmi

10. En İyi Dijital İçerik

11. En İyi Yarışma Programı

12. En İyi Gündüz Kuşağı Programı

13. En İyi Influencer-YouTuber Kadın

14. En İyi Influencer-YouTuber Erkek

15. En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Kadın

16. En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Erkek

17. En İyi Kadın Şarkıcı

18. En İyi Erkek Şarkıcı

19. En İyi Müzik Grubu

20. En İyi Rapçi

21. En İyi Şarkı

22. Yılın Magazin Olayı

23. Yılın Sporcusu

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
