Ömür Boyu Unutamayacağın Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Hayatına bir şekilde dokunan, iz bırakan, belki giden ama kalbinde kalan biri mutlaka vardır. Zaman geçer, yollar ayrılır, hayat değişir. Ama bazı isimler vardır ki, ne olursa olsun unutulmaz. Sadece bir ses, bir koku, bir şarkı... Ve o isim zihninin tam ortasında beliriverir. Peki, senin ömür boyu unutamayacağın kişi kim?