Öldürüldü mü? Nobel Ödüllü Yazarın Ölümü Hakkında Mahkemeden Yeni Bir Karar Çıktı
Öldürüldü mü? Nobel Ödüllü Yazarın Ölümü Hakkında Mahkemeden Yeni Bir Karar Çıktı
Dünyaca ünlü Şilili yazar Pablo Neruda, 1973'te hayatını kaybetmişti. Yazarın ölümü o günden bugüne büyük bir tartışma konusuydu. Geçtiğimiz aylarda ünlü yazarın yeğeninin mahkemeye yaptığı bir başvuru, Neruda'nın ölümüyle ilgili ayrıntıları tekrar gündem konusu yaptı. Detaylar içerikte!
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Şilili yazar ve şair Pablo Neruda'nın adını hepiniz duymuşsunuzudur. 1971 yılında Nobel Edebiyat ödülü kazanan Neruda, tüm dünyada 20. yüzyılda en çok tanınan ve kitapları en çok satılan yazardır.
Neruda ayrıca ülkesinde de bir siyasi figürdü. Şili Komünist Partisi üyesi olan Pablo Neruda, İspanya'daki faşizme karşı durmuştu. Hatta o dönem Şili başkanlığına aday gösterilmişti.
1973 yılında 69 yaşındayken prostat kanserinden hayatını kaybeden Neruda'nın ölümü o dönemden beri tartışma konusudur. Bazıları onun zehirlendiğini düşünmektedir. Neden mi?
Sosyalist lider Salvador Allende'nin dostu ve destekçisi Pablo Neruda'nın ölüm haberi Şili'de 1973'te General Augusto Pinochet liderliğindeki askeri darbeden 12 gün sonra duyurulmuştu.
Zehirlenme tartışmalarını başlatan ise Neruda'nın ölümünden 3 gün önce Meksika'ya sığınma talebinde bulunmuş olmasıydı.
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O günden bugüne Neruda'nın öldürülmüş olabileceği iddiaları çok sık konuşulurken konuyla ilgili yeni bir gelişme Neruda'nın yeğeninden geldi. Neruda'nın yeğeni Rodolfo Reyes, Aralık 2023'te Pablo Neruda'nın ölüm dosyasının tekrar incelenmesini istemişti.
NTV'nin aktardığı habere göre mahkeme Reyes'e olumsuz yanıt vermişti ancak Reyes, yabancı adli tıp uzmanlarının Neruda'nın zehirlendiğine yönelik kanıt bulduğunu öne sürünce Şili Temyiz Mahkemesi Rodolfo Reyes'in talebini kabul etti.
Adli tıp uzmanları, mezardan çıkarılan Pablo Neruda'nın bedeninde patojenik bir bakteriye rastladıklarını ve ölüme muhtemelen bu bakterinin yol açtığını iddia ediyor.
Eğer iddia doğruysa tüm zamanların en iyi yazarlarından biri olan Neruda'nın neden ve nasıl öldüğü yeni bir tartışma konusu olacak.
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