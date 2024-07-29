Ogeday'ın Survivor Hakkındaki İtiraflarından Milyoner'deki Siyasi Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ogeday'ın Survivor Hakkındaki İtiraflarından Milyoner'deki Siyasi Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Temmuz Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de üçüncü gruptan 5 kişinin ana kadroya girmesinin ardından yedeklerin belirlenmesi için yarışılmıştı. Ancak yarışma tarihinde bir ilk oldu ve 3 kişinin belirlenmesi amaçlanırken yalnızca 1 kişi seçilebildi!
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2. Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oldukça iddialı bir sezon finalinin ardından 3. sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin hem sevilen hem kızılan karakteri Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, sezon sonunda okuluna devam edeceğini belirterek diziden ayrılmış; çok kısa bir süre sonra da Kara Dut dizisiyle anlaşmıştı. Güzel oyuncu diziyle ilgili konuştu.
3. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, rol aldığı ilk dizi olan Binbir Gece ile çok kısa bir sürede ünlenmişti. Geçtiğimiz aylarda İbralim Selim ile Bu Gece programına katılan Korel, diziyle travma yaşadığını itiraf etti.
4. Bir dönem katıldığı Popstar Alaturka yarışmasıyla sesinden söz ettiren ve dönemin en popüler isimlerinden olan Mehtap Yılmaz'ın bir dizide rol alacağı ortaya çıktı.
5. Bir zamanların popüler olan izdivaç programlarından tanıdığımız Hanife Gürdal, sosyal medyada oldukça aktif bir kullanıcı. Son zamanlarda imajında radikal bir değişiklik yaparak saçlarını boyatan Hanife yeni görüntüsü ile adeta başka biri oldu.
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6. Geçtiğimiz hafta Yalan dizisindeki performansı nedeniyle eleştiri toplayan oyuncu Atakan Hoşgören Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Oyunculuğu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
7. Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda ekranlara dönecek mi, sorusu merak konusu olmuştu. Bir röportajında sorulara yanıt verdi.
8. Kızılcık Şerbeti'nde anne kızı oynayan Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu özel hayatlarında da çok yakınlar. Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç, dizide Pembe'yi oynayan Sibel Taşçıoğlu'nun doğum gününü diziden bir kare ile kutladı.
9. Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday, Melis İşiten'e röportaj verdi. Yarışmacılarla ilgili sıralama yapan Ogeday'ın Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya ve Murat Ceylan yorumu güldürdü.
10. MasterChef 2024'ün son yarışmacısı olan Nigar Akyıldız ana kadroya girmeye hak kazandı. İlk bölümde Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin maket pastasını yapan yarışmacı şimdi MasterChef olma yolunda. Gelin, MasterChef yarışmacısı Nigar'ı yakından tanıyalım...
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11. Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümünde yarışmacı 300 bin tl değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya sorulan mühendis sorusu, sosyal medyada gündem oldu.
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