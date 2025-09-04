onedio
Nur Bilen Yavuzer'den Kocası Reha ile Rachel Araz'ın Kocası Sami Kiresepi'nin Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.09.2025 - 17:31

Sosyal medya, bir süredir magazin gündemini sallayan iddialarla çalkalanıyor. Söylentilere göre dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın eşi Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer’in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer arasında bir yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü.

Tasarımcı Nur Bilen Yavuzer, eşine dair çıkan asılsız haberlerle ilgili sert bir açıklama yaptı. Yavuzer, çocuklarına zarar veren ve ahlaksız nitelendirdiği bu söylentilere karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti ve söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Bir süredir sosyal medya gündeminden düşmeyen söylentiler, magazin dünyasını da karıştırdı.

İddialara göre, dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın eşi Sami Kiresepi ile ünlü tasarımcı Nur Bilen Yavuzer’in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer arasında bir “yakınlaşma” yaşandığı öne sürüldü. Henüz doğrulanmamış bu söylentiler, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. 

Moda ve yaşam tarzı içerikleriyle bilinen Rachel Araz, uzun süredir iş insanı Sami Kiresepi ile evli. Çift, mutlu birlikteliklerini üç çocukla taçlandırmış durumda. Sosyal medyada aile hayatlarıyla sık sık örnek gösterilen ikilinin bu tür bir iddiayla anılması büyük şaşkınlık yarattı.

Diğer tarafta ise tasarım dünyasının sevilen ismi Nur Bilen Yavuzer, estetik ve plastik cerrahi alanında tanınan Prof. Dr. Reha Yavuzer ile evli. Mutlu aile tablosuyla bilinen çiftin de bu söylentilere karışması, magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

İddialar kısa sürede büyüyünce İşte Benim Stilim'deki jüriliğiyle adından bahsettiren Nur Bilen Yavuzer'den açıklama gecikmedi.

Yavuzer, 'kocaları aşk yaşıyor' başlığı altında sosyal medyada ortaya atılan bu iddialara tepki gösterdi:

'Çocuklarımıza zarar veren bu ahlaksız haberlerin yayınlandığı tüm mecralara hukuki yollarla cevap vereceğimizi kamuoyuna duyuruyorum. Kalemi, fikri kuvvetli olmayanlar gazetelerde para karşılığı yaptıkları yalan haberlerle yaşıyorlar, ne gurursuzca...'sözleriyle söylentileri net bir şekilde yalanlayan Nur Bilen Yavuzer sessizliğini bozdu.

Yavuzer "Bizi değersizleştirmek, toplum önünde belki de küçük düşürmek için yapılan" ifadeleriyle iddialara tepki gösterdi.

"İki ailenin de bir magazin figürü olmadığını" belirten Nur Bilen Yavuzer kocası ve Rachel Araz'ın kocası hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını söyledi.

