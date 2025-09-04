Nur Bilen Yavuzer'den Kocası Reha ile Rachel Araz'ın Kocası Sami Kiresepi'nin Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap!

İddialara göre, dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın eşi Sami Kiresepi ile ünlü tasarımcı Nur Bilen Yavuzer’in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer arasında bir “yakınlaşma” yaşandığı öne sürüldü. Henüz doğrulanmamış bu söylentiler, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Moda ve yaşam tarzı içerikleriyle bilinen Rachel Araz, uzun süredir iş insanı Sami Kiresepi ile evli. Çift, mutlu birlikteliklerini üç çocukla taçlandırmış durumda. Sosyal medyada aile hayatlarıyla sık sık örnek gösterilen ikilinin bu tür bir iddiayla anılması büyük şaşkınlık yarattı.

Diğer tarafta ise tasarım dünyasının sevilen ismi Nur Bilen Yavuzer, estetik ve plastik cerrahi alanında tanınan Prof. Dr. Reha Yavuzer ile evli. Mutlu aile tablosuyla bilinen çiftin de bu söylentilere karışması, magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.