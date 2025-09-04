Nur Bilen Yavuzer'den Kocası Reha ile Rachel Araz'ın Kocası Sami Kiresepi'nin Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap!
Sosyal medya, bir süredir magazin gündemini sallayan iddialarla çalkalanıyor. Söylentilere göre dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın eşi Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer’in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer arasında bir yakınlaşma yaşandığı öne sürüldü.
Tasarımcı Nur Bilen Yavuzer, eşine dair çıkan asılsız haberlerle ilgili sert bir açıklama yaptı. Yavuzer, çocuklarına zarar veren ve ahlaksız nitelendirdiği bu söylentilere karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirtti ve söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Bir süredir sosyal medya gündeminden düşmeyen söylentiler, magazin dünyasını da karıştırdı.
İddialar kısa sürede büyüyünce İşte Benim Stilim'deki jüriliğiyle adından bahsettiren Nur Bilen Yavuzer'den açıklama gecikmedi.
Yavuzer "Bizi değersizleştirmek, toplum önünde belki de küçük düşürmek için yapılan" ifadeleriyle iddialara tepki gösterdi.
"İki ailenin de bir magazin figürü olmadığını" belirten Nur Bilen Yavuzer kocası ve Rachel Araz'ın kocası hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını söyledi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
