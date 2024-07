@raab.angie adlı TikTok kullanıcısı New York’ta bindiği bir metrodan kayda aldığı görüntüleri, “New York’ta normal bir gün” notuyla paylaştı. 14 milyonu aşkın izlenen videoda her telden çalan vardı. Bakalım sizin en garipsediğiniz an hangisi olacak?