Müge Anlı'yı Aratmayacak Olay: ''Büyüdüğünde Nasıl Anlatacağım Babanın Öz Dayın Olduğunu...''
Müge Anlı'yı Aratmayacak Olay: ''Büyüdüğünde Nasıl Anlatacağım Babanın Öz Dayın Olduğunu...''
Şimdi size Müge Anlı programını aratmayan bir konuyla geliyoruz. Sosyal medyada yayılan bir paylaşım 'Bu nasıl iğrençlik!' dedirtecek cinsten. TikTok'ta Nisanur Külük adlı kullanıcı ultrason ultrason görüntüsü paylaşarak üzerine ''Üzgünüm bebeğim büyüdüğünde ben nasıl anlatacağım sana babanın aslında öz dayın olduğunu'' notunu ekledi.
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Skandal İddia Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
Gelen yorumlara da cevap veren Külük, şu anda ise güvenli bir yerde olduğunu söyledi.
Kimisi ise benzer olayların yaşandığını anlattı.
İşte o yorumlar:
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