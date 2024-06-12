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Müge Anlı'yı Aratmayacak Olay: ''Büyüdüğünde Nasıl Anlatacağım Babanın Öz Dayın Olduğunu...''

Müge Anlı'yı Aratmayacak Olay: ''Büyüdüğünde Nasıl Anlatacağım Babanın Öz Dayın Olduğunu...''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 15:26 Son Güncelleme: 12.06.2024 - 15:27

Şimdi size Müge Anlı programını aratmayan bir konuyla geliyoruz. Sosyal medyada yayılan bir paylaşım 'Bu nasıl iğrençlik!' dedirtecek cinsten. TikTok'ta Nisanur Külük adlı kullanıcı ultrason ultrason görüntüsü paylaşarak üzerine ''Üzgünüm bebeğim büyüdüğünde ben nasıl anlatacağım sana babanın aslında öz dayın olduğunu'' notunu ekledi.

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Skandal İddia Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Skandal İddia Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

TikTok kullanıcısı kadın, abisinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Gelen yorumlara da cevap veren Külük, şu anda ise güvenli bir yerde olduğunu söyledi.

Gelen yorumlara da cevap veren Külük, şu anda ise güvenli bir yerde olduğunu söyledi.

Sosyal medyayı ikiye bölen olayda, yorum yapanlardan kimisi olayın yalan olabileceğini dile getirdi.

Kimisi ise benzer olayların yaşandığını anlattı.

Kimisi ise benzer olayların yaşandığını anlattı.

İşte o yorumlar:

İşte o yorumlar:
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