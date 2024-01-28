'MHP'li Vekil 66 Bin TL'lik Dior Gömlek Giydi' İddiası! Sosyal Medyada Gündem Oldu
'MHP'li Vekil 66 Bin TL'lik Dior Gömlek Giydi' İddiası! Sosyal Medyada Gündem Oldu
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BirGün yazarı gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 66 bin TL (2200 dolar) değerinde gömlek giydiğini açıkladı.
Ürünün bir internet sitesindeki satış fiyatı şu şekilde 👇
Arı'nın paylaşımı altına yorum yapan modacı Barbaros Şansal ise gömleğin makmasının 800 TL olduğunu söyledi.
Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV)'in kurucusu ve Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi olduğu bilinen MHP'li Uysal'a sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. 👇
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