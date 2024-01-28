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'MHP'li Vekil 66 Bin TL'lik Dior Gömlek Giydi' İddiası! Sosyal Medyada Gündem Oldu

'MHP'li Vekil 66 Bin TL'lik Dior Gömlek Giydi' İddiası! Sosyal Medyada Gündem Oldu

MHP
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 22:25

Gazeteci İsmail Arı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 66 bin TL'lik Dior gömlek giydiğini iddia etti. Arı'nın iddiası sosyal medyada gündem oldu. 

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BirGün yazarı gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 66 bin TL (2200 dolar) değerinde gömlek giydiğini açıkladı.

BirGün yazarı gazeteci İsmail Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 66 bin TL (2200 dolar) değerinde gömlek giydiğini açıkladı.

Paylaşımına ürünün ekran görüntüsünü de ekleyen Arı, 'Kendisini nereden biliyoruz? Atatürk Kent Ormanı arazisinden Fildamı Sarnıcı'na kadar İstanbul'un en değerli alanlarını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden almasıyla...' notunu düştü.

Ürünün bir internet sitesindeki satış fiyatı şu şekilde 👇

Ürünün bir internet sitesindeki satış fiyatı şu şekilde 👇

Arı'nın paylaşımı altına yorum yapan modacı Barbaros Şansal ise gömleğin makmasının 800 TL olduğunu söyledi.

Arı'nın paylaşımı altına yorum yapan modacı Barbaros Şansal ise gömleğin makmasının 800 TL olduğunu söyledi.

Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV)'in kurucusu ve Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi olduğu bilinen MHP'li Uysal'a sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. 👇

Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV)'in kurucusu ve Nişantaşı Üniversitesi'nin sahibi olduğu bilinen MHP'li Uysal'a sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. 👇
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