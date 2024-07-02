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Metrobüsle Karşıya Geçerken Fakirliğimizi Sorgulatan Havuzlu Binanın Sırrı Çözüldü

Metrobüsle Karşıya Geçerken Fakirliğimizi Sorgulatan Havuzlu Binanın Sırrı Çözüldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.07.2024 - 12:11

İstanbul denince akla Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi yapılar gelir ama bir de her gün görüp 'bu neymiş' denen yapılar vardır. Bunlardan birisi de Ortaköy'de bulunan terasında havuz olan lüks bina. Pek çok kişinin özellikle metrobüsle geçerken gördüğü o yapının lüks bir rezidans veya site olduğu tahmin ediliyordu. Ancak durum biraz farklı.

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Metrobüsün camından Boğaz'a karşı bakıyorsanız bir yapı gözünüze çarpmıştır.

Metrobüsün camından Boğaz'a karşı bakıyorsanız bir yapı gözünüze çarpmıştır.
twitter.com

Pek çok kişi de bunu merak etmiştir ama günlük hayatın koşuşturmasından bu soruyu unutmuştur. Bu paylaşımla herkesin merak ettiği ama ne olduğunu bilmediği bu yapı viral oldu.

Pek çok kişi de bunu merak etmiştir ama günlük hayatın koşuşturmasından bu soruyu unutmuştur. Bu paylaşımla herkesin merak ettiği ama ne olduğunu bilmediği bu yapı viral oldu.
twitter.com

İnsanlar her seferinde aynı soruyu soruyordu. Lüks bir site mi, otel mi, bu evlerde kimler oturuyor...

İnsanlar her seferinde aynı soruyu soruyordu. Lüks bir site mi, otel mi, bu evlerde kimler oturuyor...
twitter.com

Gelen yanıtlar ufak bir araştırmayla buranın yarı apart yarı yurt konseptinde bir işletme olduğu ortaya çıktı. Bölgede pek çok üniversite olduğu için imkanı olan öğrenciler tarafından epey talep gören bir yurt.

Gelen yanıtlar ufak bir araştırmayla buranın yarı apart yarı yurt konseptinde bir işletme olduğu ortaya çıktı. Bölgede pek çok üniversite olduğu için imkanı olan öğrenciler tarafından epey talep gören bir yurt.

Konum olarak da Ortaköy'de yer alıyor ve bölgedeki özel ve devlet üniversitelerine ulaşım rahatlığı da bulunuyor.

Konum olarak da Ortaköy'de yer alıyor ve bölgedeki özel ve devlet üniversitelerine ulaşım rahatlığı da bulunuyor.
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Hatta bir sosyal medya kullanıcısı içeriden bir videoyla merakları giderdi.

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