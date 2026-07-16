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Messi ve Ronaldo ile İlgili "Siyonist" Desteği İddiaları Ne Kadar Doğru? Messi'yi İsrail mi Destekliyor?

etiket Messi ve Ronaldo ile İlgili "Siyonist" Desteği İddiaları Ne Kadar Doğru? Messi'yi İsrail mi Destekliyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 23:14
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Messi ve Ronaldo futbolda bir döneme damga vuran iki yıldız oyuncu... Messi bu dünya kupasında yaptıklarıyla ve bir önceki kupayı kaldırmasıyla rekabette bir adım öne geçse de sosyal medyada bu turnuvada başka bir tartışma var. 

İddiaların ana ekseni, Messi'nin İsrail destekçisi olduğu ve siyonist rejim tarafından desteklendiği hatta daha da abartılarak FIFA tarafından bu yüzden kollandığı...

Ronaldocular bu teorileri ortaya atarken Messiciler de Ronaldo'nun İsrail bağlantılarını deşifre ederek sosyal medyada savaş veriyor. 

Peki doğrular ve yanlışlar neler?

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En meşhur fotoğraftan başlayalım.

En meşhur fotoğraftan başlayalım.

2013 yılının Ağustos ayında Barcelona Futbol Kulübü, Ortadoğu'da barış sürecine katkı sunmak amacıyla bölgeye özel bir ziyaret düzenledi. Futbolcuların da aralarında bulunduğu kalabalık bir kulüp heyeti, bu 'Barış Turu' kapsamında hem İsrail'i hem de Filistin topraklarını kapsayan bir programa katıldı.

Turun ilk durağı Batı Şeria oldu. 3 Ağustos'ta buraya giden Barcelonalı futbolcular, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi; ardından bölgedeki Filistinli çocuklarla birlikte sahaya çıkıp antrenman yaptı.

Yani turun ilk ayağı ve muhatabı Filistin'di.

Ertesi gün, 4 Ağustos'ta heyet İsrail kontrolündeki Kudüs'e geçti. Bu ziyaret sırasında kafile, kentin sembol mekânlarından biri olan Ağlama Duvarı'nı gezdi. Turun kapanışı ise Tel Aviv'de gerçekleşti: Barcelonalı futbolcular burada dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi, programın bu ayağında da yine çocuklarla antrenman yapıldı.

Sosyal medyada zaman zaman dolaşıma giren, Messi'yi Ağlama Duvarı önünde gösteren fotoğraf işte bu turdan, gerçek bir kareyi yansıtıyor. Ancak fotoğrafın arka planı göz ardı edilerek yapılan paylaşımlar yanıltıcı: Kare, Messi'nin dinî bir ritüel icra ettiği ya da kişisel bir gezi sırasında çektirdiği bir fotoğraf değil; kulübün resmî barış turu programının bir parçası. Diğer Barcelonalı futbolcular da burada bulunuyor.

Bu kare de söz konusu ziyarette Messi'nin Filistinli çocuklarla antrenmanından.

Bu kare de söz konusu ziyarette Messi'nin Filistinli çocuklarla antrenmanından.

Messi, İsrail'le yapılacak hazırlık maçını iptal ettirdi.

Messi, İsrail'le yapılacak hazırlık maçını iptal ettirdi.

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arjantin Milli Takımı'nın 9 Haziran'da Kudüs'teki Teddy Kollek Stadyumu'nda İsrail ile oynaması planlanan hazırlık maçı, karşılaşmanın Kudüs'te yapılacak olmasına yönelik yoğun tepkiler sonucu iptal edildi. Maçın Kudüs'te oynanmak istenmesi, gerek Arjantin'in İspanya ve İtalya'daki elçilikleri önünde gerekse Barcelona'daki hazırlık kampında protestolara yol açtı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, karşılaşmanın Kudüs'te oynatılma kararının maçı bir siyaset aracına dönüştürdüğünü savunarak Messi'ye özel bir çağrıda bulunmuş, maça çıkılması halinde Messi ve Arjantin formalarının yakılacağını duyurmuştu.

Gelişen tepkiler üzerine Arjantin Futbol Federasyonu maçı iptal etti; bu kararda İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik muamelesinden kaynaklanan siyasi baskının etkili olduğu belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından takımın golcüsü Gonzalo Higuain, takım içinde görüş ayrılığı yaşandığını, ancak Messi'nin maçın iptaline öncülük ettiğini aktardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, maçın gerçekleşmesini sağlamak için Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'yi aradığı da haberler arasındaydı; buna karşın Arjantin kararından geri adım atmadı.

Bu maç sonrasında İsraillilerde Messi'ye karşı 'anti' kampanyalar başlatıldı. Barcelona'ya Messi karşıtı açık mektuplar yazıldı.

Messi daha sonra bu maçtan bağımsız olsa da Arjantin-Uruguay maçı için İsrail'e gitti ve forma giydi.

"İsrail'e 1.5 milyon dolar bağışladı" iddiası.

"İsrail'e 1.5 milyon dolar bağışladı" iddiası.

Bu da tam olarak bir internet efsanesi. Messi'nin hiçbir şekilde böyle bir açıklama ya da bağışı olmadığı gibi, yine sosyal medyada yer aldığı gibi 'Ben siyonistim' tarzında bir açıklaması yok. 

Netanyahu'ya seçim için destek açıklaması da yine internet efsanelerinden.

Sponsorlukları var mı?

Sponsorlukları var mı?

Lionel Messi, İsrail merkezli teknoloji şirketleriyle iki önemli marka elçiliği anlaşmasına imza attı. Aralık 2017'de Tel Aviv merkezli blockchain ve siber güvenlik şirketi Sirin Labs, Messi'yi ultra güvenli akıllı telefonu Finney için küresel marka elçisi olarak duyurdu. Eylül 2020'de ise Kudüs merkezli yapay zekâ şirketi OrCam ile üç yıllık iş birliği yapan Messi, görme engelliler için geliştirilen OrCam MyEye cihazının tanıtım yüzü oldu ve şirketin farkındalık kampanyalarında yer aldı. Bu iki anlaşma, Messi'nin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış İsrail merkezli şirket iş birlikleri arasında öne çıkıyor.

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Gelelim Ronaldo'ya... Burada iş biraz tersten ilerliyor. Ronaldo'nun Filistin destekçisi olduğu varsayılıyor.

Gelelim Ronaldo'ya... Burada iş biraz tersten ilerliyor. Ronaldo'nun Filistin destekçisi olduğu varsayılıyor.

Sosyal medyada Ronaldo'nun Filistin'e dair yaptığı açıklamalar ve destek görselleri yer alıyor. Ancak bunların birçoğu tamamen sahte görsellerle ve haberlerle dolaşıma sokuluyor. 

teyit.org yaptığı araştırmada bu iddiaları çürüttü:

Cristiano Ronaldo'nun Filistin'e milyonlarca dolar bağışladığı yönündeki haberler doğrulanamadı. Ronaldo'nun Ramazan ayında Filistinliler için 1,5 milyon euro gönderdiği iddiası da menajerlik şirketi Gestifute tarafından yalanlandı; iddiaların kaynağının Arapça yayın yapan hesaplar olduğu ortaya çıktı. Altın ayakkabısını sattığı ve gelirini Filistin'e bağışladığı da sosyal medyada yayılan ve asla tarafların doğrulamadığı bir bilgi. 

Bir videoda Ronaldo'nun tepki gösterip elini sıkmadığı öne sürülen kişi İsrail Cumhurbaşkanı değil, eski UEFA Başkanı Michel Platini'ydi. Facebook'ta özellikle Platini'nin bu kadar tanınmaz biri olması onun adına düşündürücü. 

Mikrofonunu fırlattığı iddia edilen kişi de İsrailli bir muhabir değil, Portekizli CMTV muhabiri Diogo Torres'ti.

'Hepimiz Filistin'le beraberiz' pankartını tuttuğu öne sürülen ünlü fotoğrafın orijinalinde ise Ronaldo'nun İspanya'daki depremzedelere destek mesajı verdiği tespit edildi.

Ronaldo'nun en kritik fotoğrafı ise bu!

Ronaldo'nun en kritik fotoğrafı ise bu!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Juventus'tayken forma takdim eden Ronaldo'nun fotoğrafı eleştiri almıştı. Katz, Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı, yıkımlar arasındaki 'çok güzel görünüyor değil mi?' sözü ve hapishanedeki Filistinliler için idam yasasındaki rolüyle biliniyor. 

Bu fotoğrafın Messi'nin aksine takım halinde olağan bir ziyaret değil bireysel bir buluşma olması Ronaldo'ya dair en büyük eleştirilerin başında geliyor.

Ronaldo, İsrail'de reklamlarda sık görünen bir isim.

Ronaldo, İsrail'de reklamlarda sık görünen bir isim.

Cristiano Ronaldo'nun İsrail bağlantılı en bilinen ticari işbirliği, İsrailli telekomünikasyon şirketi HOT ile yaptığı reklam kampanyaları oldu. 2016 yılında başlayan işbirliği kapsamında Ronaldo, şirketin sunduğu internet hızını 'Faster than Ronaldo' sloganıyla anlatan bir reklamda oynadı; kampanya 2018'e kadar birkaç farklı reklam filmiyle devam etti, bunlardan birinde İsrail dizisi Shababnikim'in oyuncuları da yer aldı. Reklamların yayınlanması, Filistinli ve Filistin yanlısı hayranlardan tepki topladı; Ronaldo bu eleştirilere karşı yaptığı olduğu iddia edilen açıklamalarda bunun sadece ticari bir reklam anlaşması olduğunu vurguladı.

İsrailli oyuncu Gal Gadot ile de bu markanın reklamlarında yer almıştı.

İsrail için kan bağışı reklamında oynadı.

İsrail için kan bağışı reklamında oynadı.

Şubat 2018'de Real Madrid'de oynayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İsrail'in ilk yardım ve acil durum kuruluşu Magen David Adom ile Abbott İsrail'in ortaklaşa başlattığı '#BeThe1' kampanyasında yer aldı. Kampanya, ülke genelinde düzenlenen kan bağışı çalışmalarının bir parçası olarak, İsraillileri düzenli kan bağışına teşvik etmeyi hedefliyordu. Ronaldo bu girişimin ilk uluslararası elçisi olarak açıklama yaparken, her bağışın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini vurguladı ve kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirtti.

Karşılaştırmalar ve sonuçlar...

Karşılaştırmalar ve sonuçlar...

İki isim için de doğrulanabilir ve teyit edilmiş bilgiler bu yönde. Anlatıldığı gibi ne Messi, çılgın bir siyonizm destekçisi ne de Ronaldo mazlum Filistin halkının Javier Bardem tarzı bir kahramanı.

İki isim de belli sponsorluklar boyutunda İsraille işbirliği yapıyor ancak Ağlama Duvarı ve Katz fotoğraflarının bağlamları ve gerçeklikleri kritik bir eşik gibi duruyor. 

Yine de Messiciler ve Ronaldocular, sonrasında da hepimiz tüm gerçekler içinde kendi inandıklarımıza inanmaya devam etmeyi tercih edeceğiz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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