Messi ve Ronaldo ile İlgili "Siyonist" Desteği İddiaları Ne Kadar Doğru? Messi'yi İsrail mi Destekliyor?

Messi ve Ronaldo futbolda bir döneme damga vuran iki yıldız oyuncu... Messi bu dünya kupasında yaptıklarıyla ve bir önceki kupayı kaldırmasıyla rekabette bir adım öne geçse de sosyal medyada bu turnuvada başka bir tartışma var.

İddiaların ana ekseni, Messi'nin İsrail destekçisi olduğu ve siyonist rejim tarafından desteklendiği hatta daha da abartılarak FIFA tarafından bu yüzden kollandığı...

Ronaldocular bu teorileri ortaya atarken Messiciler de Ronaldo'nun İsrail bağlantılarını deşifre ederek sosyal medyada savaş veriyor.

Peki doğrular ve yanlışlar neler?