Mesajları Duyduktan Sonra Fenalaştı İddiası: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Neden Rahatsızlandı?
Mesajları Duyduktan Sonra Fenalaştı İddiası: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Neden Rahatsızlandı?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak mücadelede yaşanan Atatürk krizi nedeniyle en çok tepki çeken isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi geliyor. TFF Başkanının, yaşananlar sonrasında fenalaştığı ve otel odasında sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiği ortaya çıkmıştı. Gazeteci İbrahim Seten, Büyükekşi’nin neden rahatsızlandığı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
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Suudi Arabistan’da oynancak Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafları ve pankartlarına izin vermemesi sonrasında oynanmamış ve iki takım da ülkeye geri dönmüştü.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında, tüm itirazlara rağmen maçın oynanacağı yer olarak Suudi Arabistan’ı tercih eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise tepkilerin odağındaki isim.
Mehmet Büyükekşi’nin, dün gece iki takımın başkanlarını maça çıkmak için son ana kadar ikna etmeye çalıştığı da konuşuluyor.
Büyükekşi’nin, dün akşam yaşanan Atatürk krizi nedeniyle tansiyon problemi yaşadığı da açıklanmıştı.
Gazeteci İbrahim Seten, Mehmet Büyükekşi’nin fenalaşmasının nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen mesajları gösterdi.
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“Ankara kaynaklarımdan gelen Büyükekşi’nin tansiyon krizi ile ilgili son dakika bilgisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Bakanı Bak’ı arayarak çok ağır ifadeler kullanmış. Bak da mesajları Büyükekşi’ye iletmiş ve nakavt. Ben de olsam baygınlık geçirirdim açıkçası.”
İbrahim Seten’in paylaşımı 👇
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