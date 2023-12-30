Mesajları Duyduktan Sonra Fenalaştı İddiası: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Neden Rahatsızlandı?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak mücadelede yaşanan Atatürk krizi nedeniyle en çok tepki çeken isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi geliyor. TFF Başkanının, yaşananlar sonrasında fenalaştığı ve otel odasında sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiği ortaya çıkmıştı. Gazeteci İbrahim Seten, Büyükekşi’nin neden rahatsızlandığı hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.