Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Rol Arkadaşı Naim Efendi'yi Canlı Yayında Bastı!
Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Rol Arkadaşı Naim Efendi'yi Canlı Yayında Bastı!
Kızıl Goncalar dizisinin yıldızları Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mert Turak (Naim) sosyal medyada yine gündem oldu. Yazıcıoğlu, rol arkadaşını darlamaktan bıkmadı.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisinin kamera arkası, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
"Kızıl Goncalar" dizisinde Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, yaptığı bir şaka ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Bildiğiniz üzere Yazıcıoğlu, rol arkadaşı Mert Turak'a takılmayı pek bir seviyor. İkilinin çalışma hayatı dışındaki dostluğu pek bir konuşuluyor.
Yazıcıoğlu'nun bu esprili hali, yine izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve hızla yayıldı.
Yazıcıoğlu, dizide Naim karakterine hayat veren Turak'ı canlı yayında da yalnız bırakmadı. Yorumları ile ortalığı şenlendirdi.
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İşte sevenlerinin sosyal medyada paylaştığı o anlar:
Yazıcıoğlu'nun espirili kişiliğine diyecek yok!
Bu ikilinin samimiyeti sevenlerini daha çok gülümsetir gibi!
Kullanıcılardan da yorumlar geldi.
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