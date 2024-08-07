MEB'den Dikkat Çeken Hamle: Yaz Tatili Kısalıyor

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025

Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.