MEB'den Dikkat Çeken Hamle: Yaz Tatili Kısalıyor
MEB'den Dikkat Çeken Hamle: Yaz Tatili Kısalıyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.
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Öte yandan, ers saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti. Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekilde olacak:
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