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MasterChef'te Tahsin'in Şampiyon Açıklanırken Bayılmasına 'Karma' Benzetmesi

MasterChef'te Tahsin'in Şampiyon Açıklanırken Bayılmasına 'Karma' Benzetmesi

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 10:16

MasterChef All Star'ın büyük finali dün akşam gerçekleşirken, Esra'nın şampiyonluğunun açıklamasına saniyeler kala Tahsin'in bayılması akıllara 'Her elenen de hasta' lafını getirdi.

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6 aydır kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'ın büyük finalinde Tahsin ve Esra'nın karşılaşmasını izledik.

6 aydır kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'ın büyük finalinde Tahsin ve Esra'nın karşılaşmasını izledik.

Esra'nın şampiyon olduğu gecede şampiyonluktan ziyade Tahsin'in şampiyonun açıklanmasına saniyeler kala bayılması gündem oldu.

Esra'nın şampiyon olduğu gecede şampiyonluktan ziyade Tahsin'in şampiyonun açıklanmasına saniyeler kala bayılması gündem oldu.

Canlı yayında bayılan Tahsin'in bu anları sosyal medyada çok konuşulurken, çoğu kişi bu durumun 'karma' olduğunu söyledi.

Canlı yayında bayılan Tahsin'in bu anları sosyal medyada çok konuşulurken, çoğu kişi bu durumun 'karma' olduğunu söyledi.

Yarışmadan elenen Alican ve Cemre'nin hasta olmaları konusunda 'Her elenen hasta' yazmasıyla o dönem infial yaratan Tahsin'in dün gece bayılmasına izleyiciler 'karma unutmaz' yorumu yaptı.

Yarışmadan elenen Alican ve Cemre'nin hasta olmaları konusunda 'Her elenen hasta' yazmasıyla o dönem infial yaratan Tahsin'in dün gece bayılmasına izleyiciler 'karma unutmaz' yorumu yaptı.

Tahsin'in bayılmasına gelen 'karma' yorumlarını burada derledik:

Tahsin'in bayılmasına gelen 'karma' yorumlarını burada derledik:
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