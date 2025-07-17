Marka Doktoru Gürkan Boztepe ile Gastroköy Projesi Üzerine Röportaj

- Selamlar, ben 1970 İzmir Karşıyaka doğumluyum. 30 Yıllık turizmciyim. Gastronomi Turizmi Derneği başkanı ve Marka Doktoru ajans başkanlığı görevlerim devam etmektedir.

+ Marka doktoru ifadesinin tarafınızdan 20 yıl önce tescillendiğini biliyorum. Ta o yıllarda verilen bu karar, oldukça vizyoner bir adım gerçekten. Size bu öngörüyü kazandıran ne idi?

- Kongre Turizmi konusunda uzman şirketim varken, Dünya’da Marka olmayan hiçbir kurumun doğru fiyata doğru malı veya hizmeti satamayacağı inancı ile kurduğum bir firma. Özellikle Gastronomi –Turizm konularında uzmanlaşarak firmalara çözüm odaklı kar ve itibar arttırma ötesinde tek noktadan rakiplerinden fark getirmek isteyen bir stratejist olarak yolumuza devam ettik.

+ Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Genel Başkanı olarak, dernek hikayeniz hangi motivasyonla başladı?

- Türsab içinde yaklaşık 10 farklı komite varken,O dönemki başkan Başaran Ulusoy’a yaptığım baskı sonucu Türsab gastronomi komitesini kurduk. O dönemde 7 Türsab üyesi arkadaşımız ile bu yolculuğa başladık. Sonra baktık ki Türsabda 100 den fazla acenteci arkadaşımız ile ilerledik ama o da bize yetmedi. Çünkü misyonumuz Türk Mutfağını Dünyaya tanıtmak olduğundan diğer paydaşlar ile entegre çalışmak zorunda olduğumuza karar verdik. Bunlar kimler mesela; restoranlar-basın-otelciler-rehberler vb. Bu sebepten bu konuların en iyilerini derneğe davet ederek Gastronomi Turizmi Derneğini kurduk. 4 yıl önce boğazda tanıtım gecesi ile derneği kurmuş olduk.

+ Uzmanlık alanınızın turizm ve gastronomide marka olduğunu belirtiyorsunuz. Bu iki alana eğilmenizin, daha çok bu iki sektördeki markalara değer katmak istemenizin sebebi, Türk mutfağının ve tatil beldelerimizin yıldız markalar çıkaramamış olması mı? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Yıldız markalar konusunda yorum yapmak istemem. Ama ben 30 yıldan beri turizm ve gastronomide çalıştığım için o konu haricinde müşterilerime çok fayda sağlayamayacağımı düşünmekteyim. Insanın her konuda vizyoner ve başarılı olması kolay değil. Ben bu konularda uzmanlaşmayı tercih ettim.

Bilmediğim konularda bilmiyorum demek lazım. Ama Dünya vizyonu ile yaşanmışlıklarımız olduğu sektörler için de insanlar bizim tecrübelerimizi dinliyor ve zaman kaybetmeden başarıyı yakalıyorlar.