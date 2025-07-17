Marka Doktoru Gürkan Boztepe ile Gastroköy Projesi Üzerine Röportaj
'Marka Doktoru' lakabıyla tanınan Gürkan Boztepe ile gastronomi ve turizm üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Türk mutfağının dünyaya tanıtılması ve yerel lezzetlerin markalaşması konularında önemli açıklamalarda bulunan Boztepe, özellikle 'Gastroköy' projesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.
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+ Merhaba Gürkan Bey, Kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?
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+ Üzücü bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Gastronomi turizmine baktığımızda 50 ülkenin yer aldığı listede 44. sırada yer alıyoruz. Gastronomi alanında neden hak ettiğimiz yerde değiliz?
+ Tabi 2020, Corono virüs sebebi ile salgın yılı olarak tarihe geçti. Süreç devam da ediyor. Gastro köy projesi bu küresel salgından ne derece etkilendi? Çalışmalarınız sürüyor mu?
+ GastroKöy'ün bir kültür birikimi olarak yansıtılıp marka haline gelmesi, zihinlerde yer etmesi sürdürülebilirliğine de bağlı şüphesiz. Dolayısıyla projenin sürdürülebilirliği için neler planlanıyor?
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