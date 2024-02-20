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Maltepe Sahilde Gençler, Parkta Uygunsuz Bir Şekilde Gördüklerini İddia Ettikleri Yaşlı Çifte Tepki Gösterdi

Maltepe Sahilde Gençler, Parkta Uygunsuz Bir Şekilde Gördüklerini İddia Ettikleri Yaşlı Çifte Tepki Gösterdi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 16:59

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, gençler parkta uygunsuz bir şekilde gördüklerini iddia ettikleri yaşlı çifte tepki gösterirken görülüyorlar.

Kaynak: https://twitter.com/hassasmedyalar
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Maltepe sahilde olduklarını belirten genç, o anları kaydederken 'Buradan çoluk çocuk geçiyor' diyerek çifte tepki gösteriyor.

Maltepe sahilde olduklarını belirten genç, o anları kaydederken 'Buradan çoluk çocuk geçiyor' diyerek çifte tepki gösteriyor.

Gençlerin tepki gösterdiği anlarda ise uygunsuz yakalandığı iddia edilen erkek, 'Size düşmez' derken, kadın ise, 'Sana ne?' diyor.

Gençlerin tepki gösterdiği anlarda ise uygunsuz yakalandığı iddia edilen erkek, 'Size düşmez' derken, kadın ise, 'Sana ne?' diyor.

Yaşlı çiftin uygunsuz bir şekilde pakta durduklarını belirten genç sözlerinin devamında ise 'Akşam haberlerde izleyeceksiniz kendinizi' diyor.

Yaşlı çiftin uygunsuz bir şekilde pakta durduklarını belirten genç sözlerinin devamında ise 'Akşam haberlerde izleyeceksiniz kendinizi' diyor.

İşte o gencin kaydettiği görüntüler: 👇

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Nuray

alışmış kudurmuştan beterdir ;)

mamamia

Yaş 70 iş bitmemiş 😂

Ponche

sana ne lann.. belki bilmem kaçıncı baharını kutluyorlar 😂

mamamia

Aşko gel bok attığımız gençler gibi sahilde sevişelim 😂