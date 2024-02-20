Maltepe Sahilde Gençler, Parkta Uygunsuz Bir Şekilde Gördüklerini İddia Ettikleri Yaşlı Çifte Tepki Gösterdi

Kaynak: https://twitter.com/hassasmedyalar
Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, gençler parkta uygunsuz bir şekilde gördüklerini iddia ettikleri yaşlı çifte tepki gösterirken görülüyorlar.
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Maltepe sahilde olduklarını belirten genç, o anları kaydederken 'Buradan çoluk çocuk geçiyor' diyerek çifte tepki gösteriyor.
Gençlerin tepki gösterdiği anlarda ise uygunsuz yakalandığı iddia edilen erkek, 'Size düşmez' derken, kadın ise, 'Sana ne?' diyor.
Yaşlı çiftin uygunsuz bir şekilde pakta durduklarını belirten genç sözlerinin devamında ise 'Akşam haberlerde izleyeceksiniz kendinizi' diyor.
İşte o gencin kaydettiği görüntüler: 👇
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alışmış kudurmuştan beterdir ;)
Yaş 70 iş bitmemiş 😂
sana ne lann.. belki bilmem kaçıncı baharını kutluyorlar 😂
Aşko gel bok attığımız gençler gibi sahilde sevişelim 😂