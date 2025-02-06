Makyaj Tarzına Göre 90'ların Hangi Popüler Karakterisin?
Makyaj Tarzına Göre 90'ların Hangi Popüler Karakterisin?
90’lar… Parlak farlar, ince kaşlar ve o ikonik dudak kalemleri! Peki, makyaj tarzın o dönemin hangi popüler karakteriyle eşleşiyor? 🤔
Hadi, testi çöz ve 90’ların unutulmaz karakterlerinden hangisi olduğunu keşfet!
1. Göz makyajında en çok hangi ürünü kullanırsın?
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2. Dudak rengin nasıl olmalı?
3. Ten makyajında hangi görünümü tercih edersin?
4. Biraz da moda anlayışından konuşalım. Hangi 90’lar moda akımı sana daha çok hitap ediyor?
5. Gece dışarı çıkarken makyajını nasıl tamamlarsın?
6. Hangi makyaj malzemesi senin vazgeçilmezin?
7. O zaman bize biraz daha ipucu ver. Günlük makyajını nasıl tanımlarsın?
8. Pekii, hangisi en favori 90’lar aksesuarın olurdu?
9. Kaşlarımız da makyajımızın parçası. Kaş stilin hangisine daha yakın?
10. Son olarak, makyaj stilini tek bir kelimeyle özetleyecek olsan bu hangisi olurdu?
Angelina Jolie!
Courtney Love!
Rachel Green!
Christina Aguilera!
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