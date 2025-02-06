Makyaj Tarzına Göre 90'ların Hangi Popüler Karakterisin?

Gizemli ve çekici görünümüyle dikkat çeken Angelina Jolie, 90’ların “folio” tarzını en iyi temsil eden isimlerden biri. Keskin yüz hatlarını belirginleştiren kontür uygulamaları, nude tonlarda belirgin dudaklar ve bol maskara ile tamamlanan bu stil, zamansız bir güzellik anlayışını yansıtıyor. Tıpkı senin abartısız ama etkileyici bir havan gibi!

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