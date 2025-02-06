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Makyaj Tarzına Göre 90'ların Hangi Popüler Karakterisin?

Makyaj Tarzına Göre 90'ların Hangi Popüler Karakterisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 13:05

90’lar… Parlak farlar, ince kaşlar ve o ikonik dudak kalemleri! Peki, makyaj tarzın o dönemin hangi popüler karakteriyle eşleşiyor? 🤔

Hadi, testi çöz ve 90’ların unutulmaz karakterlerinden hangisi olduğunu keşfet!

1. Göz makyajında en çok hangi ürünü kullanırsın?

2. Dudak rengin nasıl olmalı?

3. Ten makyajında hangi görünümü tercih edersin?

4. Biraz da moda anlayışından konuşalım. Hangi 90’lar moda akımı sana daha çok hitap ediyor?

5. Gece dışarı çıkarken makyajını nasıl tamamlarsın?

6. Hangi makyaj malzemesi senin vazgeçilmezin?

7. O zaman bize biraz daha ipucu ver. Günlük makyajını nasıl tanımlarsın?

8. Pekii, hangisi en favori 90’lar aksesuarın olurdu?

9. Kaşlarımız da makyajımızın parçası. Kaş stilin hangisine daha yakın?

10. Son olarak, makyaj stilini tek bir kelimeyle özetleyecek olsan bu hangisi olurdu?

Angelina Jolie!

Angelina Jolie!

Gizemli ve çekici görünümüyle dikkat çeken Angelina Jolie, 90’ların “folio” tarzını en iyi temsil eden isimlerden biri. Keskin yüz hatlarını belirginleştiren kontür uygulamaları, nude tonlarda belirgin dudaklar ve bol maskara ile tamamlanan bu stil, zamansız bir güzellik anlayışını yansıtıyor. Tıpkı senin abartısız ama etkileyici bir havan gibi! 

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Courtney Love!

Courtney Love!

90’ların asi ruhunu makyajına taşıyan Courtney Love, Grunge akımının en güçlü temsilcilerinden biri. Dağınık siyah göz kalemi, solgun ten, dağılmış ruj ve umursamaz bir hava… Bu makyaj stili, Rock’n Roll dünyasının dağınık ama havalı duruşunu simgeliyor. Doğal ve asi tarzınla Grunge makyaj tam sana göre!

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Rachel Green!

Rachel Green!

Friends dizisinin sevilen karakteri Rachel Green, 90’ların klasikleşen tuğla kırmızısı ruj trendini en iyi taşıyan isimlerden biriydi. Doğal ama özenli makyajı, yumuşak kahverengi farlar ve hafif allık ile tamamlanırken dudaklardaki tuğla kırmızısı ruj, o dönemin en popüler tercihlerinden biri haline gelmişti!

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Christina Aguilera!

Christina Aguilera!

90’ların en cesur makyaj trendlerinden biri de Christina Aguilera’nın parlak ve renkli göz makyajıydı! Mavi ve metalik tonlardaki göz farları, bol ışıltı ve parlak dudaklarla tamamlanan bu stil, dönemin eğlenceli ve iddialı havasını yansıtıyordu. Dikkat çekici ve enerjik bir makyaj stilinden yana olan sen için mavi far akımı tam sana göre!

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