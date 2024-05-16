Mahkum İyileştirme ve Topluma Kazandırma Çalışmalarında Görev Yapan Bir Gardiyanla Röportaj Yaptık

Bu soru da sanırım biraz zor bir soru. Üzerinde konuşulacak sayfalar dolusu şeyler yazılabilir. Ama özetlenirse, hiçbir insan tutsak olmayı istemez. Güzel bir yaşam her bir bireyin hakkıdır. Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin geçmişine baktığında birçoğu problemli çocukluklar yaşamıştır. Aile düzeninden, sevgisinden mahrum bırakılmıştır. Kemikleşmeye yakın bir karakter oluşmuştur. İnsanların çocukluklarında yaşamış olduğu travmaları iyileştirmek gerçekten zordur. Ya da çok profesyonel destek alınarak çözülebilir belki. Biz kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Kendi adıma söyleyeyim. 2010 yılından beri tiyatro kursları açıp hükümlüler ile oyunlar çalışıyoruz. Metni önümüze koyuyoruz önce. Bu metnin yazarı kim? Bu yazarın derdi ne bu metinde? Bize ne anlatıyor? Biz bu durumu nasıl anlatmalıyız? Oyundaki karakterler kim? Bu karakterler neden böyle konuşuyor? Oyun neden böyle ilerliyor? Gibi bazı dramaturgi çalışmaları yapıyoruz. Bunları yaparken de anlamaya çalışıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir coğrafyada hiç bilmediğimiz tipler. Onları anlamaya çalışırken de insan psikolojisini anlamaya çalışıyoruz. Evet, ben böyle düşünmem, böyle davranmam ama onun şartlarında olsam böyle davranmak zorunda kalırdım. Böylelikle hayatımızdaki en önemli eksiklerden birini masaya yatırıyoruz. ANLAMAK… Zaten bunu becerebilirsek iyi biri olmaz mıyız? Ebetteki hayatta herkes iyi olamaz ama okunduklarımızı iyi yapabiliriz. Hayatı boyunca tebrik edilmemiş, teşekkür edilmemiş bir hükümlü bir sahne sanatını sahneye koyduğunda, onu izlemeye gelen kent bürokrasinin, arkadaşlarının, bakanlık bünyesindeki birçok yetkilinin oyuncuyu ayakta alkışlaması, oyun sonunda bir çiçek verip tebrik edip teşekkür etmesi paha biçilmez. Geçen sezonda Bilgesu Erenus’un Misafir adlı oyununu sahneye koyduk. Oyuna Kocaeli şehir tiyatrosu genel sanat yönetmenini ve şehir tiyatrosu sanatçılarını da davet ettik. Oyun sonunda gözyaşları ile ayakta alkışladı her biri. Ve Türkiye’nin ödenekli en iyi tiyatrosunun sanatçıları şu cümleyi kullandılar oyuncularımıza: “sizi izleyince biz sanat yapmıyormuşuz onu anladık. Zor şartlarda bu kadar ezber yapıp bu kadar iyi bir reji ile büyük oyunculuklar sahneliyorsunuz ya helal olsun.” Denildi. Onlar da artık bir şeyler yapabiliyorlar. Hiç unutmam, geçen sezon oyunlarından diğeri Çehov’un Sevgili Doktor adlı oyunuydu. Oyuncularımdan biri bana şunu söylemişti: “Abi dışarda kullanmadığım madde kalmadı, her kafayı da bilirim. Ama şu sahne heyecanı ve adrenalinini hiç yaşamdım. En baba maddeden daha etkili, kalbim boğazımda atıyor.” Dedi. Ben de bu maddenin adı sanat dedim. Islah kelimesi çok özel bir kelime. Hiç kimse tam anlamıyla ıslah olmaz kanımca. Siz ya da okuyucular. Sizler şu dünyanın şu kuralları karşısında yeterince ıslah oldunuz mu? Önemli olan birimizi anlamak, insanlığı anlamak. Bunları gerçekten yaşarsak da kötülük yapamayız diye düşünüyorum.