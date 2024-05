Mahkum İyileştirme ve Topluma Kazandırma Çalışmalarında Görev Yapan Bir Gardiyanla Röportaj Yaptık

Elbette görüştüm, görüşüyorum da. 2010 yılında çocuk koğuşları ile bir tiyatro çalışması yapmıştım. O çocuklardan birinin hayat hikâyesi beni çok etkilemişti. Çocuk yetiştirme yurdunda büyümüştü. Ceza infaz kurumunda iken 16 yaşındaydı. Sevgililer Günü için sevdiği kıza bir hediye almak istiyor, parası da olmadığı için gümüş bir kolye çalıp kaçıyor. Sonra da yasal süreci başlıyor tabii ki. Tiyatro provalarında dinlendiğimiz süreçlerde onları tanımaya çalışıyordum. Çocuk gerçekten sevgiye hasret büyümüştü. Ve en derin boşluğu sevgiydi. Bu süreçte onda bunu anladım ve bir insan olarak ona iyi gelmeyi istedim. Ona gerçekten abilik yapmak istedim ve yapmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Sanatı anlatmaya çalıştım, sanatın gücünü… Daha sonra tahliye oldu. Dışarıda da görüşmeye başladık, ona bir yön çizmek gerekiyordu, hayat adına planlar… Yurtta büyüdüğü için devlet memurluk hakkı verdi. İstanbul'da bir üniversitede şu an memur ve çalıştığı yerde dünyalar tatlısı bir kızla evlendi. Geçtiğimiz aylarda da bir oğlu oldu. Ve şu an çok ama çok kaliteli bir yaşam sürüyor. Ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra hemen hemen her hafta görüşmeye çalıştım. Çünkü yol gösteren birine gerçekten ihtiyacı vardı. Yanlış ya da doğru kavramları konusunda ayırt edemeyecek bir ruh hali vardı. Yapmış olduğu eylemin gelecekte ona neler kazandırabileceğini ya da neler kaybettirebileceğini öngöremiyordu.

Birilerine iyi gelmek bana daha çok iyi geliyor. Az önce anlattığım kişi gibi birkaç kişi daha var. Elbette ceza infaz kurumunda bağ kurup tahliye sonrası herkesle görüşmüyorum, görüşmem de. Ama görüşmem gerekiyorsa bir insan olarak görüşürüm, hayat tecrübelerimi anlatırım. Elimden geldiği kadarıyla da ülkeme, insanlığa faydalı biri olmaya çalışıyorum…