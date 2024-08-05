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Lokantada Yer Kavgası: İşletme Sahipleri Savcı ve Ailesine Saldırdı!

Lokantada Yer Kavgası: İşletme Sahipleri Savcı ve Ailesine Saldırdı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 17:25 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 17:58

Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde gittiği mekânda boş yer olmamasına sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nın mekanın sahiplerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. 

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise mekan sahipleri Savcı M.Ş.K'ya saldırdı ve bebeğinin yaralanmasına neden oldu. 

Kaynak: Halk TV

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Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki 'Güleç Izgara' isimli mekâna gitti.

Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki 'Güleç Izgara' isimli mekâna gitti.

İddiaya göre, mekânın dolu olmasının ardından görevliler savcıdan yarım saat sonra gelmesini istedi.

Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı, yine oturacak yer bulamadı.

Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı, yine oturacak yer bulamadı.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. İddiaya göre işletme sahibi Erkan ve Ercan Güleç ile çalışanlardan Abdussamed Arpacı, savcıyı darp etti.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. İddiaya göre işletme sahibi Erkan ve Ercan Güleç ile çalışanlardan Abdussamed Arpacı, savcıyı darp etti.

Savcı kulağına yumruk darbesi aldı. Kargaşa esnasında savcının kayınvalidesinin kucağında bulunan dokuz aylık bebek yere düştü, bebeğin alnında şişlik oluştu.

Savcı kulağına yumruk darbesi aldı. Kargaşa esnasında savcının kayınvalidesinin kucağında bulunan dokuz aylık bebek yere düştü, bebeğin alnında şişlik oluştu.

Olaydan sonra işletme sahipleri gözaltına alındı.

Olaydan sonra işletme sahipleri gözaltına alındı.

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