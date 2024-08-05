Lokantada Yer Kavgası: İşletme Sahipleri Savcı ve Ailesine Saldırdı!
Lokantada Yer Kavgası: İşletme Sahipleri Savcı ve Ailesine Saldırdı!
Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde gittiği mekânda boş yer olmamasına sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nın mekanın sahiplerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.
Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ise mekan sahipleri Savcı M.Ş.K'ya saldırdı ve bebeğinin yaralanmasına neden oldu.
Kaynak: Halk TV
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Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki 'Güleç Izgara' isimli mekâna gitti.
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Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı, yine oturacak yer bulamadı.
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. İddiaya göre işletme sahibi Erkan ve Ercan Güleç ile çalışanlardan Abdussamed Arpacı, savcıyı darp etti.
Savcı kulağına yumruk darbesi aldı. Kargaşa esnasında savcının kayınvalidesinin kucağında bulunan dokuz aylık bebek yere düştü, bebeğin alnında şişlik oluştu.
Olaydan sonra işletme sahipleri gözaltına alındı.
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