Liseli Genç Kızın Doğum Yaptığı Yeni Dizi "Korkma Ben Yanındayım" Fragmanı Tepkilerin Odağında!
Liseli Genç Kızın Doğum Yaptığı Yeni Dizi "Korkma Ben Yanındayım" Fragmanı Tepkilerin Odağında!
NOW'ın yeni dizisi 'Korkma Ben Yanındayım'ın merakla beklenen fragmanı yayınladı. Lise öğrencilerinin hayatlarını konu alan dizide liseli bir genç kızın doğum yaptığı anlar tepkilere neden oldu.
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NOW'ın yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın ilk tanıtımı sonunda yayınlandı.
Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı dizinin lisede geçen tanıtım fragmanında lise öğrencisi bir genç kızın doğum yaptığını görüyoruz.
Spor salonunda sevgilisiyle tartışırken suyu gelen ve doğum yapmaya başlayan karakterin yaşadıkları izleyicileri şaşırtırken, reşit olmayan karakterlerin bu gibi bir durumda senaryolaştırılması tepki topladı.
İşte o fragman:
Fragmana gelen tepkiler de burada:
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