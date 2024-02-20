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Liseli Genç Kızın Doğum Yaptığı Yeni Dizi "Korkma Ben Yanındayım" Fragmanı Tepkilerin Odağında!

Liseli Genç Kızın Doğum Yaptığı Yeni Dizi "Korkma Ben Yanındayım" Fragmanı Tepkilerin Odağında!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:55

NOW'ın yeni dizisi 'Korkma Ben Yanındayım'ın merakla beklenen fragmanı yayınladı. Lise öğrencilerinin hayatlarını konu alan dizide liseli bir genç kızın doğum yaptığı anlar tepkilere neden oldu.

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NOW'ın yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın ilk tanıtımı sonunda yayınlandı.

NOW'ın yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım"ın ilk tanıtımı sonunda yayınlandı.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı dizinin lisede geçen tanıtım fragmanında lise öğrencisi bir genç kızın doğum yaptığını görüyoruz.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Nilsu Berfin Aktaş'ın rol aldığı dizinin lisede geçen tanıtım fragmanında lise öğrencisi bir genç kızın doğum yaptığını görüyoruz.

Spor salonunda sevgilisiyle tartışırken suyu gelen ve doğum yapmaya başlayan karakterin yaşadıkları izleyicileri şaşırtırken, reşit olmayan karakterlerin bu gibi bir durumda senaryolaştırılması tepki topladı.

Spor salonunda sevgilisiyle tartışırken suyu gelen ve doğum yapmaya başlayan karakterin yaşadıkları izleyicileri şaşırtırken, reşit olmayan karakterlerin bu gibi bir durumda senaryolaştırılması tepki topladı.

İşte o fragman:

Fragmana gelen tepkiler de burada:

Fragmana gelen tepkiler de burada:
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