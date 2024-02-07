Libidonuza Değer Katıp Tavana Vurduracak Birbirinden Yatırım Tavsiyesi Tadında Filmler

IMDb: 5.1

Yirmi sekiz yaşında bir bilim insanı olan Bigna, her şeyin kontrol altında olmasına alışkındır, erotik arzuları bile her zaman kurallara uymaktadır. Otuz üç yaşındaki Frank ise diğer insanların sevgisinden beslenerek anlam arıyordur. Ancak bu ikili yan yana gelince farklı dünyaları çarpışır ve tutkulu bir ilişkinin içinde takıntılı bir şekilde iç içe geçerler.

Yönetmen: Jan Gassmann

Oyuncular: Valentina Di Pace, Dominik Fellmann, Danny Exnar