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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.05.2024 - 16:36

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!

Nasıl bezdiyse artık...

Nasıl bezdiyse artık...
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Reels zamanı!

Reels zamanı!
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TÜM DERSLER

TÜM DERSLER
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👇

👇
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Bir çift için de tespit yapmayın.

Bir çift için de tespit yapmayın.
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Sunum işi nereye varacak bilemiyoruz.

Tipik babasal davranış...

Tipik babasal davranış...
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Bu kadar duygusallık fazla.

Bu kadar duygusallık fazla.
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Cuk oturur.

Cuk oturur.
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Tıp dünyası buna hazır değil.

Tıp dünyası buna hazır değil.
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Güzel çözüm!

Güzel çözüm!
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👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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