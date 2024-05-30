Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Nasıl bezdiyse artık...
Reels zamanı!
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Bir çift için de tespit yapmayın.
Tipik babasal davranış...
Bu kadar duygusallık fazla.
Cuk oturur.
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Tıp dünyası buna hazır değil.
Güzel çözüm!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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