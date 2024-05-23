Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Bazı bahaneler...
O nasıl bir tespit?
Hayır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Hey gidi günler...
Olur öyle şeyler.
X ne yahu?
Tedbir iyidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arada yapmak lazım.
Her şeyi bu kadar da düşünmemek lazım.
Beklentin neydi ki?
👇
Helak etme kendini.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Gidişat o yönde.
Ortadoğu'da ayı olmak zor.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın