Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.05.2024 - 17:31

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bazı bahaneler...

Bazı bahaneler...
twitter.com

👇

O nasıl bir tespit?

O nasıl bir tespit?
twitter.com

Hayır!

Hayır!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Hey gidi günler...

Hey gidi günler...
twitter.com

Olur öyle şeyler.

Olur öyle şeyler.
twitter.com

X ne yahu?

X ne yahu?
twitter.com

Tedbir iyidir.

Tedbir iyidir.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Arada yapmak lazım.

Arada yapmak lazım.
twitter.com

Her şeyi bu kadar da düşünmemek lazım.

Her şeyi bu kadar da düşünmemek lazım.
twitter.com

Beklentin neydi ki?

Beklentin neydi ki?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Helak etme kendini.

Helak etme kendini.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Gidişat o yönde.

Gidişat o yönde.
twitter.com

Ortadoğu'da ayı olmak zor.

Ortadoğu'da ayı olmak zor.
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
59
18
16
5
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın