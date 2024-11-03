Kötü Furtbol, Operasyonu Gölgelemesin!

Kadro planlamasında, Samet Hoca ve ekibinin devre dışı bırakıldığı söyleniyor. Bunu çok sağlam kaynaklardan doğruladım. Samet Hoca ve ekibi son yapılan transferlere ciddi olarak karşı çıkmışlar. Daha iyi bir santrafor alınmadan Muleka’nın gönderilmesine de muhalefet etmişler.

Kulübeye baktığımızda, kötü giden maçları çevirecek kalitede oyuncularımızın olmadığı görmekteyiz. Buna rağmen Svensson’u yedekte tutup, Onur Bulut’u oynatmak ciddi bir hata idi. Onur’un önünde de defansif özelliği olmayan Muçi’nin oynaması ise mağlubiyete davetiye çıkardı.

Masuaku bugün, idman maçında bile olmasına müsaade edilmeyecek düzeyde gayrı ciddi oynadı. Yenilen ilk iki golde de büyük hatası vardı. Peki, kim iyi oynadı diye sorarsanız cevabım, hiç biridir!

Bu takım duran topları kullanmayı bilmiyor. On maçtır bir duran top ya da korner gölümüz yok. Bu takım taç atmayı bilmiyor. Bugün kullanılan taçların önemli bir kısmı doğrudan rakibe gitti. Hatta neredeyse Masuaku, rakibe taçtan asist yapıyordu. Peki bu hoca antrenmanlarda bu takıma ne çalıştırıyor acaba?

Hocanın maç sonu değerlendirmesinde Onur Bulut’u övmesini ise hiç anlayabilmiş değilim. Şahsi görüşüm, hocam rakibini analiz edip, yeterince çalışmamış. Bu mağlubiyet doğrudan hoca yazar!