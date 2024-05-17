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Korkunç Ölüm: Kontrol Ettiği Güneş Enerjisi Panelinde Yandı

Korkunç Ölüm: Kontrol Ettiği Güneş Enerjisi Panelinde Yandı

Aksaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 23:08

Aksaray'da yaşayan 37 yaşındaki Abdullah Altan, feci şekilde hayatını kaybetti. Çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan, sıcak su ile yandı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi.

Abdullah Altan, bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken cam panelin üzerine düştü. Camın kırılması sonrası sıcak su ile yanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü.

Abdullah Altan, bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken cam panelin üzerine düştü. Camın kırılması sonrası sıcak su ile yanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü.

Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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