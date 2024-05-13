Korkunç İstismar İddiası: 13 Yaşındaki Çocuğa 'Görüntülerin Elimizde' Diyerek Cinsel Saldırıda Bulundular!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 8. sınıfa giden 13 yaşındaki A.A., sınıf arkadaşının cinsel saldırısına uğradı. O anlar yanlarında duran bir arkadaşı tarafından kayda alınarak mahalleye yayıldı. Görüntüleri kullanarak 'Ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür' diyen 15 kişinin de A.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Davada iki sanık beraat ederken, diğer sanıklar çeşitli oranlarda ceza aldı. İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozarak yeniden yargılama kararı aldı.

Kaynak: Halk TV-Seyhan Avşar