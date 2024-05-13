Korkunç İstismar İddiası: 13 Yaşındaki Çocuğa 'Görüntülerin Elimizde' Diyerek Cinsel Saldırıda Bulundular!
Korkunç İstismar İddiası: 13 Yaşındaki Çocuğa 'Görüntülerin Elimizde' Diyerek Cinsel Saldırıda Bulundular!
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 8. sınıfa giden 13 yaşındaki A.A., sınıf arkadaşının cinsel saldırısına uğradı. O anlar yanlarında duran bir arkadaşı tarafından kayda alınarak mahalleye yayıldı. Görüntüleri kullanarak 'Ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür' diyen 15 kişinin de A.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Davada iki sanık beraat ederken, diğer sanıklar çeşitli oranlarda ceza aldı. İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozarak yeniden yargılama kararı aldı.
Kaynak: Halk TV-Seyhan Avşar
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Korkunç istismar ağı 2010 yılında, ilkokul 8. sınıfa giden A.A.'nın arkadaşının daveti üzerine evine gitmesiyle başladı.
Gittiği evde arkadaşı Hasret Vural'ın cinsel saldırısından kurtulmaya çalışan A.A.'nın görüntüleri Vural'ın arkadaşı Tunahan Keskin tarafından kayda alındı.
Görüntüler kısa sürede mahallede yayılırken, A.A. okuldan çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı olan Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaştı. Koç, "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra Koç'un arkadaşı Recep Özgül geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, A.A., cinayetten cezaevine giren abisinden korktuğu ve olayı ailesinin öğrenmesini istemediği için farklı zamanlarda 15 kişinin cinsel saldırısına uğradı.
Gittiği Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde bir sınıfta 5 kişinin cinsel saldırısına uğradıktan sonra polise giderek yaşananları anlatan A.A "Çok ağladım. Karnımın ağırdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Ancak İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.
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