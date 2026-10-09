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Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Ayrılık Açıklamasından Tuzlu Kahve'nin Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Ayrılık Açıklamasından Tuzlu Kahve'nin Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 00:01
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.

YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.

Dizilerin resmi YouTube, Instagram ve X hesaplarının takipçi sayıları 8 Ekim itibarıyla tek tabloda toplandı. YouTube’da 3,65 milyon aboneyle Uzak Şehir zirvede yer alırken Taşacak Bu Deniz, Instagram’da 2,34 milyon, X’te 186 bin takipçiyle iki platformda birden ilk sıraya yerleşti. Kızılcık Şerbeti üç listenin hiçbirinde zirveyi göremedi. Çarşamba akşamlarının reyting lideri Sevdan Bir Ateş ise YouTube’da 17. sırada kaldı.

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Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.

Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.

Tuzlu Kahve’nin nostalji şovunda sıra Kuzey Güney’e geldi. Dizide Kuzey’in en yakın arkadaşı Ali Güntan’ı canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’ye konuk oluyor. Güney’i oynayan Buğra Gülsoy da dizinin kadrosunda olduğu için iki oyuncu 13 yıl sonra aynı dizide yer alıyor. Bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün 143. bölümle diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Ayrılık haberlerinde ikilinin diziyi ilk bölümden bu yana yazdığı aktarılıyordu. Ancak dizinin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında “İstanbul Yazı” yazdığı ortaya çıktı. İlk bölümleri kimin yazdığı merak konusu oldu.

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Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Tuzlu Kahve’nin usta oyuncusu Nevra Serezli, yıldızlarla dolu kadronun setteki havasını anlattı. Bu kadar ünlü ismin bir araya geldiği sette kapris olup olmadığı sorulan Serezli, şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. “Kavga yok, gürültü yok, stres yok” diyen usta oyuncu, olası bir kapris karşısında ne yapacağını da 50 yıllık tecrübesiyle yanıtladı.

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Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün diziden ayrıldığı resmen doğrulandı. Yapım şirketi Gold Film, iki ismin 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada teşekkür ve veda mesajı yer aldı, ancak gündemdeki senaryo anlaşmazlığı iddiasına hiç değinilmedi.

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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.

Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ayrılığın arkasında yapım şirketiyle senaryonun ilerleyişine dair bir anlaşmazlık var. Ayrılık, Melis Civelek’in Mayıs 2025'teki 100. bölüm kutlamasında söylediği “200'de görüşmek üzere” sözünü yeniden gündeme taşıdı. Aradan geçen 17 ayda ise dizinin kadrosu neredeyse tamamen değişti.

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Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını aramasıyla milyonları ekran başına kilitleyen Hamid Yorulmaz, şimdi de sosyal medyanın gündeminde. TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan genç adamın tek bir yayından ne kadar kazandığına dair ortaya atılan rakam kısa sürede herkesin dilinde. Peki iddia tam olarak ne, Hamid'in babası bulundu mu?

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Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.

Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.

Show TV’nin High Intellectual Potential uyarlaması Cevher’de bir ayrılık daha yaşandı. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve başrol Özgü Namal’ın ardından yeni başrol adayı Songül Öden de projeden çekildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Öden’in kararında senaryoya dair çekinceleri belirleyici oldu.

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Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.

Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını bulup ilik nakli olmak için zamanla yarışan Hamid Yorulmaz'dan herkesin merakla beklediği haber geldi. Müge Anlı, 18 yaşındaki gencin doktorlarıyla yapılan görüşmenin ardından Hamid'in son durumunu tek tek anlattı. Ortaya çıkan tablo, 'Donör bulunursa her şey çözülür' diye düşünenleri epey şaşırttı.

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Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.

Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Gezep'in diziden ayrılığını 'tamamen hikaye gereği' diye açıklayınca herkesin aklına tek bir soru geldi: Onur Dilber buna ne diyecek? Cevap bu sabah X'ten geldi. Dilber tek kelime yazmadı ama 6 yıl önceki bir paylaşımını yeniden ortaya çıkarması, ayrılık tartışmasını bir anda alevlendirdi.

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Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.

Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.

Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi kapıştı: NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve Show TV'de Muhtemel Aşk. 8 Ekim reyting sonuçları gelince ortaya tuhaf bir tablo çıktı. Zirvedeki üç dizinin üçü de geçen haftanın gerisinde kaldı ama Total'deki taht yine de sahibini değiştirdi. Geçen hafta hiçbir listeye adını yazdıramayan Muhtemel Aşk için de küçük bir sevinç var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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