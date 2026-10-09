Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Ayrılık Açıklamasından Tuzlu Kahve'nin Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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YouTube'da Uzak Şehir 3,65 milyon aboneyle zirvede, Taşacak Bu Deniz 3,06 milyonla ikinci sırada.
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Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.
Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.
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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.
Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.
Hamid'in ferritin değeri yüzünden donör bulunsa bile ilik nakli şimdilik riskli görünüyor.
Onur Dilber, Gezep karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in ilk sezonuna damga vuran isimlerden biriydi.
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Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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