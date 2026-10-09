Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Ayrılık Açıklamasından Tuzlu Kahve'nin Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi kapıştı: NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve Show TV'de Muhtemel Aşk. 8 Ekim reyting sonuçları gelince ortaya tuhaf bir tablo çıktı. Zirvedeki üç dizinin üçü de geçen haftanın gerisinde kaldı ama Total'deki taht yine de sahibini değiştirdi. Geçen hafta hiçbir listeye adını yazdıramayan Muhtemel Aşk için de küçük bir sevinç var.