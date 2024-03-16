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Kızılcık Şerbeti Çimen'in Aptallıklarına Dayanamayan İzleyiciyi Show TV'yi Aradı

Kızılcık Şerbeti Çimen'in Aptallıklarına Dayanamayan İzleyiciyi Show TV'yi Aradı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 13:16 Son Güncelleme: 16.03.2024 - 13:22

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in Gökhan sevdasından bambaşka biri olması damga vuruyor. Gökhan için türbana giren ve evi terk eden Çimen'in aptallıkları izleyicileri çileden çıkarırken, bir izleyici dayanamayıp Show TV'yi aradı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in yaptığı hatalar damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in yaptığı hatalar damga vuruyor.

Kendi beyin hücreleri yokmuşcasına evli sevgilisi Gökhan'ın kuması olmayı kabul edip türbana giren Çimen son olarak Kıvılcım'a karşı gelip evi terk ederken, bu aptallığı izleyicileri resmen çileden çıkardı.

Kendi beyin hücreleri yokmuşcasına evli sevgilisi Gökhan'ın kuması olmayı kabul edip türbana giren Çimen son olarak Kıvılcım'a karşı gelip evi terk ederken, bu aptallığı izleyicileri resmen çileden çıkardı.

Çimen'in bu amansız tavrının nerede patlat vereceği hepimizi meraklandırırken, bir Kızılcık Şerbeti izleyicisi içimizden geçenleri bizzat kanala söylemiş.

Çimen'in bu amansız tavrının nerede patlat vereceği hepimizi meraklandırırken, bir Kızılcık Şerbeti izleyicisi içimizden geçenleri bizzat kanala söylemiş.

Çimen'in aptallıklarına dayanamayan bir izleyici çareyi Show TV'yi aramakta bulurken, kızı o anları TikTok'ta paylaştı.

Çimen'in aptallıklarına dayanamayan bir izleyici çareyi Show TV'yi aramakta bulurken, kızı o anları TikTok'ta paylaştı.

İşte o anlar:

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