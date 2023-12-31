Kimden Ders Aldı? Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinin Hikayesi Ortaya Çıktı!

Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra ekranlara döndüren İnci Tanelerim dizisindeki Hazar Ergüçlü'nün ses getiren pavyon sahnesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadın ortaya çıktı.