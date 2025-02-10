Kim Kardashian Lakers'ın Yeni Yıldızı Luka Doncic'i Gözüne Kestirdi
Kim Kardashian Lakers'ın Yeni Yıldızı Luka Doncic'i Gözüne Kestirdi
Birbirinden ilginç olaylarla magazin dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kim Kardashian, rotasını basketbola çevirdi. 44 yaşındaki reality show yıldızı, Lakers forması giyen Luka Doncic'i sıkı takibe aldı. Başarılı basketbolcuya Instagram'dan 'yürüdü'.
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Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinin en unutulmaz takaslarından biri gerçekleşmiş, tüm dünya şaşkınlığa uğraşmıştı.
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Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna katmıştı.
25 yaşındaki oyuncunun Lakers'ın ve ligin geleceğini büyük ölçüde değiştirmesi beklenirken Kim Kardashian'ı yeni bir dil öğrenme merakı sardı.
44 yaşındaki model ve iş insanı, Los Angeles Lakers'ın sosyal medyadan Luka Doncic'i paylaştığı bir gönderinin altına dudak emojisiyle birlikte "Slovence konuşmayı öğrenmek istiyorum" yorumunu bıraktı.
Yıldız basketbolcu, bu yoruma karşılık "Hayır, lütfen yapma." cevabını verdi.
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Yaşanan diyalog kısa sürede büyük dikkat çekince Kim, yorumunu silmek zorunda kaldı. 👇
Bir paylaşımında da Doncic'le tanışmak istediğini söyledi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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