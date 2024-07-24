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Kendisine Sürekli Vücudunun Fotoğraflarını Atan Kişinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Kendisine Sürekli Vücudunun Fotoğraflarını Atan Kişinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 18:26 Son Güncelleme: 24.07.2024 - 18:35

Sosyal medyada ilginç bir olay gündeme geldi. Bir kullanıcı, sohbet ettiği birinin kendisine sürekli olarak yazışmalar sırasında kaslı vücut fotoğrafları göndermesinden rahatsız olduğunu belirterek, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Twitter'da bir kullanıcının paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Genç kadın yaptığı paylaşımda, konuştuğu kişinin mesajlaşmalar sırasında sürekli kaslı vücut fotoğrafları gönderdiğini belirterek bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Twitter'da bir kullanıcının paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Genç kadın yaptığı paylaşımda, konuştuğu kişinin mesajlaşmalar sırasında sürekli kaslı vücut fotoğrafları gönderdiğini belirterek bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

İfşa edilen yazışmalar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

İfşa edilen yazışmalar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar kadının tepkisini desteklerken,

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar kadının tepkisini desteklerken,
twitter.com

Bazıları ise genç kadını eleştirdi.👇

Bazıları ise genç kadını eleştirdi.👇
twitter.com

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twitter.com
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