Kendisine Sürekli Vücudunun Fotoğraflarını Atan Kişinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
Kendisine Sürekli Vücudunun Fotoğraflarını Atan Kişinin Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın
Sosyal medyada ilginç bir olay gündeme geldi. Bir kullanıcı, sohbet ettiği birinin kendisine sürekli olarak yazışmalar sırasında kaslı vücut fotoğrafları göndermesinden rahatsız olduğunu belirterek, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Twitter'da bir kullanıcının paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Genç kadın yaptığı paylaşımda, konuştuğu kişinin mesajlaşmalar sırasında sürekli kaslı vücut fotoğrafları gönderdiğini belirterek bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
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İfşa edilen yazışmalar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.
Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar kadının tepkisini desteklerken,
Bazıları ise genç kadını eleştirdi.👇
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