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Kendini Olduğun Halinle Sevmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Kendini Olduğun Halinle Sevmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 16:31

Bazen kendimizi iyi hissetmek için bir şeyler duymaya ihtiyacımız olur. Bunu da en güzel şarkılar aracılığıyla sağlarız. Bu liste sana kendini sevmeni sağlayacak şarkılarla dolu!

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1. Miley Cyrus - Flowers

2. Demi Lovato - Confident

3. Natasha Bedingfield - Unwritten

4. Meghan Trainor - I Love Me

5. Alessia Cara - Scars To Your Beautiful

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6. SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy

7. Taylor Swift - Shake It Off

8. Adele - Send My Love (To Your New Lover)

9. Dua Lipa - New Rules

10. Meghan Trainor - Made You Look

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11. Selena Gomez - Look At Her Now

12. Fifth Harmony - That's My Girl

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