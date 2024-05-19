Kendini Olduğun Halinle Sevmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Kendini Olduğun Halinle Sevmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Bazen kendimizi iyi hissetmek için bir şeyler duymaya ihtiyacımız olur. Bunu da en güzel şarkılar aracılığıyla sağlarız. Bu liste sana kendini sevmeni sağlayacak şarkılarla dolu!
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1. Miley Cyrus - Flowers
2. Demi Lovato - Confident
3. Natasha Bedingfield - Unwritten
4. Meghan Trainor - I Love Me
5. Alessia Cara - Scars To Your Beautiful
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6. SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy
7. Taylor Swift - Shake It Off
8. Adele - Send My Love (To Your New Lover)
9. Dua Lipa - New Rules
10. Meghan Trainor - Made You Look
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