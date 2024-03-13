Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan Hakim Karşısında: Eros İçin Adalet İstiyoruz!
Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan Hakim Karşısında: Eros İçin Adalet İstiyoruz!
Küçükçekmece'deki bir sitede Eros adlı kediye 6 dakika boyunca canice işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısında. İlk davada verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesine tepki gösteren onlarca insan, adliye koridorlarını dolup taşırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Keloğlan asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence ederek öldürmüştü.
Eros'un vahşice ölümüne sebep olan sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Bunun neresi iyi hal?" diyen binlerce insan hem sosyal medyadan, hem de sanığın yaşadığı sitede toplanarak duruma tepki göstermişti.
İkinci duruşmada da durum değişmedi. Eros için adalet isteyen kalabalık adliye koridorlarını doldurdu.
Davayı takip eden Av. İlke Acar, Twitter hesabından davaya ait detayları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İbrahim Keloğlan'ın, işlediği bu büyük suç sonrası mama alarak sokak kedileri ve köpeklerini beslediği öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Seni ben en iyi yanlarından sikeyim. Sen bir orospu çocuğusun. Senin gibi güçsüze gücü yetenleri tecrid etmek lazım. Tüm kalbim iie diliyorum umarım bir daha... Devamını Gör
O tecrit ile tbmm kapanır, hükümet değişir, halk yönetimi ele geçirir ve demokrasi gelir. :D
Hiç umudum yok ama bu piçe en yüksek cezayı vermeleri lazım dışarda barınamasın çürüsün içeride
Adalet sağlanmıyorsa, bize verin onu tekmeleyerek öldürmek için gönüllüyüm..
Vur vur ayağına yazık boş yere canın acır daha güzeli recm 😆