Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin'in Annesi de Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.