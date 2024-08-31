Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin'in Annesi de Gözaltına Alındı
Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin'in Annesi de Gözaltına Alındı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.
Amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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