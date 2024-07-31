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Kaşlarını Aldırmak İçin Kuaföre Giden Kadının Pişmanlığı: 'Adile Naşit ile Hades Karışımı Bir Şey Oldum'

Kaşlarını Aldırmak İçin Kuaföre Giden Kadının Pişmanlığı: 'Adile Naşit ile Hades Karışımı Bir Şey Oldum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 17:40

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Mecbur kaldığı için kaşlarını aldırmak için kuaföre giden kadının pişmanlığı sosyal medyada gündem oldu. Kaşlarını çok ince ve biçimsiz yapan kuaföre sitem eden kadın, 'Ben ömrümde bu kadar kötü kaş alan bir kuaför görmedim. Adile Naşit ile Hades karışımı bir şey oldum.' dedi.

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Kaşlarını kuaföre aldırdıktan sonra yaşadığı pişmanlığı anlatan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kaşlarının nasıl olması gerektiğini tarif ettiğini söyleyen kadın, kuaförün bunları dinlemediğinden bahsetti.

Kaşlarını kuaföre aldırdıktan sonra yaşadığı pişmanlığı anlatan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kaşlarının nasıl olması gerektiğini tarif ettiğini söyleyen kadın, kuaförün bunları dinlemediğinden bahsetti.

Kaşlarının çok kötü olduğunu söyleyen genç kadın, ''Ben ömrümde bu kadar kötü kaş alan bir kuaför görmedim. Adile Naşit ile Hades karışımı bir şey oldum.' dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 📹

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