Kaşlarını Aldırmak İçin Kuaföre Giden Kadının Pişmanlığı: 'Adile Naşit ile Hades Karışımı Bir Şey Oldum'

Mecbur kaldığı için kaşlarını aldırmak için kuaföre giden kadının pişmanlığı sosyal medyada gündem oldu. Kaşlarını çok ince ve biçimsiz yapan kuaföre sitem eden kadın, 'Ben ömrümde bu kadar kötü kaş alan bir kuaför görmedim. Adile Naşit ile Hades karışımı bir şey oldum.' dedi.