Kaşlarını Aldırmak İçin Kuaföre Giden Kadının Pişmanlığı: 'Adile Naşit ile Hades Karışımı Bir Şey Oldum'

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Kaşlarını kuaföre aldırdıktan sonra yaşadığı pişmanlığı anlatan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kaşlarının nasıl olması gerektiğini tarif ettiğini söyleyen kadın, kuaförün bunları dinlemediğinden bahsetti.
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Kaşlarının çok kötü olduğunu söyleyen genç kadın, ''Ben ömrümde bu kadar kötü kaş alan bir kuaför görmedim. Adile Naşit ile Hades karışımı bir şey oldum.' dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 📹
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