Karabük Üniversitesi'ndeki Öğrencilerin Cinsel Hastalık İtirafları Ortalığı Karıştırdı
Karabük Üniversitesi'ndeki Öğrencilerin Cinsel Hastalık İtirafları Ortalığı Karıştırdı
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Karabük Üniversitesi'nin itiraf sayfasına gelen bazı itiraflar hem şehri hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Afrikalı ögrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler HPV şüphesiyle hastaneye gittiklerini hatta bazıları HPV olduğunu anlatıyor. O itiraflardan bazıları şöyle:
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Bu gündem olan itirafların ardından da sayfa yöneticisi "Malum konuyla ilgili itirafların ardı arkası kesilmiyor. Bu tür paylaşımlara devam edemiyorum fakat ciddi anlamda sürekli mesaj alıyorum. Herkes kendi aklıyla sağlığına dikkat etsin demekten başka yapabileceğin bir şey yok." açıklaması yaptı.
Sosyal medyada da bu olay goygoycuların diline düştü.
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