Kara Dut'ta İrem Helvacıoğlu'nun Partneri Sonunda Belli Oldu!
Kara Dut'ta İrem Helvacıoğlu'nun Partneri Sonunda Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
atv'nin yeni sezonda yayınlanacak dizisi Kara Dut'un başrolü İrem Helvacıoğlu'nun partnerinin kim olacağı büyük merak konusuydu. Birsen Altuntaş sonunda beklenen müjdeyi verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kara Dut için hazırlıklar tam gaz devam ederken, dizinin erkek başrolü için arayış hala sürüyordu.
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İrem Helvacıoğlu'nun canlandıracağı Zuhal Erdem'in partneri Tayfun için görüşmeler devam ederken, Birsen Altuntaş bu rol için anlaşmaya varılan ismi sonunda açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kara Dut dizisinin Tayfun'u Şükrü Özyıldız oldu.
Sırma Yanık'ın yazdığı dizide Özyıldız, Zuhal Erdem’in hayatına giren Tayfun olarak karşımıza çıkacak ve ardından da bir dizi sır ve entrikayı beraberinde getirecek.
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