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Kadınların Kendilerini En Güzel Hissettikleri 10 Özel An

etiket Kadınların Kendilerini En Güzel Hissettikleri 10 Özel An

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 16:01

Kendimizi bazı anlarda çok güzel hissederiz. Hiç bitmesin istediğimiz bu anlar kişiden kişiye değişiyor olsa da herkesin güzel hissedebileceği bazı anları derledik. Kadınların kendilerini en güzel hissettiği anlara gel birlikte bakalım...

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1. Sevdiğinizle çıktığınız bir date'den daha güzel hissedebileceğiniz bir an var mıdır?

Öyle çok şık bir yerlerden bahsetmiyoruz aslında, salaş bir mekanda yapacağınız date bile sizi çok güzel hissettirecek eminiz! Sizin için düşünülmesi ve böyle bir date'in programlanması bile size kendinizi çok özel hissettirecek.

2. Kendinizi en güzel hissettiğiniz anlardan biri de tabii ki güzel bir makyaj yaptığınız zaman.

Evde canın sıkıldı diye yaptığın ya da dışarı çıkarken yaptığın makyaj güzel olduğunda siz de kendinizi müthiş hissetmiyor musunuz? Bir kadının kendini en güzel hissettiği anlardan biri güzel bir makyaj yaptığı andır diyebiliriz. Güzel bir makyajın iyileştiremeyeceği hiçbir şey yoktur, sizce de öyle değil mi? 💅

3. Beğendiğiniz bir kıyafeti giydiğiniz ilk an çok güzel hissettiğinizi biliyoruz.

Çok beğenerek aldığınız kıyafeti giydiğiniz ilk an dünyada sizden güzeli olmuyor. Kendinize yakıştırdığınız bu kıyafetle hem çok özel hem de çok güzel hissediyorsunuz. Aynaya bakıp şöyle 'Benden güzeli mi var be' dediğiniz bu anlarda gerçekten çok güzel olduğunuza eminiz... 💜

4. Kuaförde geçirilen saatler sonunda saçınızı ilk gördüğünüz an çok güzel hissettiriyor.

Kuaföre ister saç kesimi isterseniz basit bir fön için gitmiş olun saçınızla uğraşılan dakikaların sonunda aynayla göz göze geldiğiniz ilk an kendinizi çok güzel hissediyorsunuz. Böyle anlarda o anın hiç bozulmasını da istemiyorsunuz. Kuaför sonrası kim kendini böyle hissetmez ki sanki!

5. Cilt bakımı yaptıktan sonra siz de kendinizi çok güzel hissetmiyor musunuz?

Cilt bakımı sonrası kadınların kendilerini en güzel hissettikleri anlardan biri. Sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da insanı yükselten cilt bakımı sonrasında aynaya baktığınızda kendinize bayılacağınız kesin!

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6. Egzersiz sonrası kendinizi güzel hissetmeniz çok normal.

Güzel bir egzersiz yaptıktan sonra kendinizi çok güzel hissediyor olabilirsiniz. Bu gayet normal. Enerjinizi yükselten egzersizler kendinizi çok daha beğenmenizi sağlıyor. Egzersiz sonrası vücudunuz hem daha fit hem daha sağlıklı olduğunu düşünürsek güzel hissetmek hakkınız!

7. En güzel hissedilen bir başka an, biri size yorum yaptığında.

Biri size güzel bir yorum yaptığında o an kendinizi dünyadaki herkesten daha güzel hissedebiliyorsunuz. Başkalarından aldığınız iltifatlar ister size ister başarılarınıza ister kıyafet seçimlerinize olsun hepsi çok güzel hissettiriyor. Bu iltifatlar aynı zamanda kendinize olan güveninizi de artırıyor.

8. Spa ve masajdan daha güzel hissettiren bir şey olabilir mi?

Spa ve masaj bedeni rahatlatan aktiviteler. Güzel bir masaj yaptırdıktan ya da spada güzel bir gün geçirdikten sonra kendinizi çok güzel hissedeceksiniz. Hem fiziksel hem zihinsel sizi rahatlatacak bu aktiviteler sonrasında iyi hissetmemek olur mu?

9. Tek başına sadece kendinizin istediği şeyleri yaptığınız bir gün sizi özel ve güzel hissettiriyor.

Dışarı çıkıp alışveriş yapacağınız ya da evde film izleyip geçirebileceğiniz böyle bir gün sonrası kendinizi çok güzel ve iyi hissediyorsunuz. Böyle kendinizle baş başa kaldığınız günler sizi zihinsel olarak rahatlatıyor ve en güzel hissettiğiniz zamanlardan biri oluyor.

10. Hiç beklemediğiniz bir anda hediye aldığınızı düşünün, kendinizi çok güzel ve özel hissetmez misiniz?

Böyle anlar insanların kendilerini güzel ve değerli hissettikleri anlardan. Hele bir de uzun zamandır almak istediğiniz bir şey hediye olarak gelirse bu karşınızdakinin sizi ne kadar düşündüğünü gösteriyor. Ee böyle bir anda kendinizi güzel hissetmeyeceksiniz de ne zaman hissedeceksiniz.

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