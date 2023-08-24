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Kabin Memuru Bizzat Anlattı: "Uçakta Sakın Çay, Kahve İçmeyin..."

etiket Kabin Memuru Bizzat Anlattı: "Uçakta Sakın Çay, Kahve İçmeyin..."

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
24.08.2023 - 20:33

Kabin memurları, uçakta 'çay, kahve' servisine dair anlattıkları gerçekler ile mideleri kaldırdı. Siz de okuduktan sonra uçakta bir daha çay, kahve içemeyeceksiniz...

Buyurun 👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/travel/tr...
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Çay, kahve insanı dinlendiren, kendine getiren ve keyif veren şeyler: Özellikle de uzun yolculuklarda.

Çay, kahve insanı dinlendiren, kendine getiren ve keyif veren şeyler: Özellikle de uzun yolculuklarda.

Uçuş görevlisi Kat Kamalani, kendisi de dahil olmak üzere birçok kabin memurunun uçaktayken bir şeyler içmekten kaçındığını söyledi.

Uçuş görevlisi Kat Kamalani, kendisi de dahil olmak üzere birçok kabin memurunun uçaktayken bir şeyler içmekten kaçındığını söyledi.

Sorunu poşet çaylarda ya da granül kahvede aramayın: Kullanılan suyun ta kendisi asıl sorun!

Sorunu poşet çaylarda ya da granül kahvede aramayın: Kullanılan suyun ta kendisi asıl sorun!

Kat, "Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin" diyerek uyardı.

Kat, "Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin" diyerek uyardı.

Çünkü çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde edildiğini ve söz konusu suyun epey kirli olduğunu söyledi.

Çünkü çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde edildiğini ve söz konusu suyun epey kirli olduğunu söyledi.
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"O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz" şeklinde anlattı.

"O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz" şeklinde anlattı.

Tankların genellikle anca bozulduklarında temizlendiklerini belirtti.

Tankların genellikle anca bozulduklarında temizlendiklerini belirtti.

Kat, ayrıca anne babaları biberonları uçaktaki "sıcak su" ile temizlememeleri konusunda uyardı.

Kat, ayrıca anne babaları biberonları uçaktaki "sıcak su" ile temizlememeleri konusunda uyardı.

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