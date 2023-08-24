Kabin Memuru Bizzat Anlattı: "Uçakta Sakın Çay, Kahve İçmeyin..."
Kabin Memuru Bizzat Anlattı: "Uçakta Sakın Çay, Kahve İçmeyin..."
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/travel/tr...
Kabin memurları, uçakta 'çay, kahve' servisine dair anlattıkları gerçekler ile mideleri kaldırdı. Siz de okuduktan sonra uçakta bir daha çay, kahve içemeyeceksiniz...
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Çay, kahve insanı dinlendiren, kendine getiren ve keyif veren şeyler: Özellikle de uzun yolculuklarda.
Uçuş görevlisi Kat Kamalani, kendisi de dahil olmak üzere birçok kabin memurunun uçaktayken bir şeyler içmekten kaçındığını söyledi.
Sorunu poşet çaylarda ya da granül kahvede aramayın: Kullanılan suyun ta kendisi asıl sorun!
Kat, "Birinci kural: Teneke veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin" diyerek uyardı.
Çünkü çay, kahve yapmak için kullanılan suyun uçaktaki musluklardan elde edildiğini ve söz konusu suyun epey kirli olduğunu söyledi.
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"O su tankları neredeyse hiç temizlenmiyor ve iğrençler. O yüzden herhangi bir kabin memuruna sorun: Nadiren çay, kahve içeriz" şeklinde anlattı.
Tankların genellikle anca bozulduklarında temizlendiklerini belirtti.
Kat, ayrıca anne babaları biberonları uçaktaki "sıcak su" ile temizlememeleri konusunda uyardı.
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