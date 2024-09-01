Jandarma Astsubay, Cinsel İlişki Karşılığı Parasını Alamadığı İmamı Jandarmalara Dövdürdü!

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van’da görev yapan üç jandarma görevlisi bir imamı önce darp, sonra gasp etti. Soruşturma genişleyince Van’da görev yapan Jandarma Astsubay G.K.’nin cinsel ilişki karşılığı parasını alamadığı bir imamı jandarma personeline dövdürdüğü ortaya çıktı.

Gündeme bomba gibi düşen olayın detayları...