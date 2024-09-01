Jandarma Astsubay, Cinsel İlişki Karşılığı Parasını Alamadığı İmamı Jandarmalara Dövdürdü!
Jandarma Astsubay, Cinsel İlişki Karşılığı Parasını Alamadığı İmamı Jandarmalara Dövdürdü!
Kaynak: https://www.gercekgundem.com/guncel/b...
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van’da görev yapan üç jandarma görevlisi bir imamı önce darp, sonra gasp etti. Soruşturma genişleyince Van’da görev yapan Jandarma Astsubay G.K.’nin cinsel ilişki karşılığı parasını alamadığı bir imamı jandarma personeline dövdürdüğü ortaya çıktı.
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Günün sosyal medyada da en çok konuşulan haberlerinden birini Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar yazdı.
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Avşar’ın haberinde yer alan iddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay G.K. eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. ile sevgili oldu.
İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam İ.S., astsubay G.K. ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam kadına herhangi bir ödeme yapmadı.
Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, imamı gasp ve darp etmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan G.K., 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolundan geçmekte olan İ.S.’nin yolu jandarmalar tarafından kesildi. İmam burada darp edildi ve hesabındaki 58 bin 838 TL’si iban yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi.
İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. G.K. ile 2 jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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