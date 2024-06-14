İzmir Amerikan Koleji Öğrencilerinin 'Başarı' Videosu Sosyal Medyada Ters Tepti!

Liseli olmak kolay değil. Daha tam ergenismusluk döneminden kurtulamamışsınız ama öyle çocuk gibi de ortalıkta gezemezsiniz. Yaptığınız herhangi bir hareket kafadan zaten 'Al işte!'lik tepkilerle karşılanıyor. Kolay değil. Hayatımızın yalnızca bir dönemiyle sınırlı olan bu süreyi sağ salim atlatmak lazım. İzmir Amerikan öğrencileri de TikTok'ta yayınladıkları bir videoyla herkesin diline düştü. Onları destekleyenler de oldu, kıskançlık krizlerine girenler de!