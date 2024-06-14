İzmir Amerikan Koleji Öğrencilerinin 'Başarı' Videosu Sosyal Medyada Ters Tepti!
İzmir Amerikan Koleji Öğrencilerinin 'Başarı' Videosu Sosyal Medyada Ters Tepti!
Liseli olmak kolay değil. Daha tam ergenismusluk döneminden kurtulamamışsınız ama öyle çocuk gibi de ortalıkta gezemezsiniz. Yaptığınız herhangi bir hareket kafadan zaten 'Al işte!'lik tepkilerle karşılanıyor. Kolay değil. Hayatımızın yalnızca bir dönemiyle sınırlı olan bu süreyi sağ salim atlatmak lazım. İzmir Amerikan öğrencileri de TikTok'ta yayınladıkları bir videoyla herkesin diline düştü. Onları destekleyenler de oldu, kıskançlık krizlerine girenler de!
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Olay şundan ibaret: İzmir Amerikan Lisesi'nin 2024 mezunları hep birlikte tatlış tatlış video çekiyor, "Bakııın! Ben burayı kazandım!" diyor.
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Gösterdikleri okulların logolarını telefonlarından gösteriyorlar. Onların hangi okulu kazandıkları tek bir logodan anlaşılıyor.
Okullar çoğunlukla Avrupa'dan. University of Nottingham'lar, King's College London'lar, University of Amsterdam'lar filan havada uçuşuyor...
İçlerinde yalnızca bir tanesi "Napalım, ben buradayım!" der gibi bir hareket yapıyor. Muhtemelen okul hayatına Türkiye'de devam edecek. Eğer yurt dışına gitseydi mutlaka logosunu bizlerle buluştururdu diye düşünüyoruz.
Lise öğrencilerini linç etmek hiç de doğru değil ama söz konusu 'para' olduğunda işin rengi değişiyor, yorumların sertliği de beraberinde geliyor.
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Sosyal medyayı yıkıp geçen video hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz... İşte o yorumlardan bazıları:
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Elbette liseli genç kardeşlerimizin bu talihsiz, ultra havalı videosunu savunanlar da oldu:
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Görüldüğü gibi gençlerimizi destekleyenler de var, onları antipatik bulan da! Kafalar karışık anlayacağınız...
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